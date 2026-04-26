Семья влюбилась в это блюдо и требует его каждый день: как вкусно пожарить целую сковороду салаки

Ингредиенты

салака — 500 г;

мука — 50 г;

соль — 1 ч. л;

уксус 9% — 1 ст. л;

растительное масло — 50 г;

соль, майоран, перец — по вкусу.

Приготовление

Рыбу вымыть, выпотрошить и залить маринадом (одна столовая ложка уксуса на два стакана воды). Через 15 минут слить жидкость, посолить и приправить специями. Дать настояться 20 минут и обвалять в муке.

Обжарить салаку на раскалённой сковороде с маслом до золотистой корочки. Выложить на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир, и подавать к столу. Готовое блюдо сбрызнуть лимонным соком.