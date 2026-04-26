Семья влюбилась в это блюдо и требует его каждый день: как вкусно пожарить целую сковороду салаки

Весной полки магазинов ломятся от свежей салаки. Балтийскую селёдку можно приготовить в духовке и во фритюре, но вкуснее всего она получается на сковороде. Однако перед жаркой стоит соблюсти одно правило, которое сделает вкус рыбы насыщенее, а запах — менее резким. Как правильно пожарить салаку, выяснил «Клопс».
Ингредиенты
- салака — 500 г;
- мука — 50 г;
- соль — 1 ч. л;
- уксус 9% — 1 ст. л;
- растительное масло — 50 г;
- соль, майоран, перец — по вкусу.
Приготовление
Рыбу вымыть, выпотрошить и залить маринадом (одна столовая ложка уксуса на два стакана воды). Через 15 минут слить жидкость, посолить и приправить специями. Дать настояться 20 минут и обвалять в муке.
Обжарить салаку на раскалённой сковороде с маслом до золотистой корочки. Выложить на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир, и подавать к столу. Готовое блюдо сбрызнуть лимонным соком.
