Роскошный и сытный завтрак всего за 15 минут: как вкусно приготовить шакшуку по классическому рецепту

Ингредиенты

яйца — 4 шт; консервированные томаты — 400 г; красный болгарский перец — 1 шт; репчатый лук — 1 шт; чеснок — 3 зубчика; оливковое масло — 2 ст. л; копчёная паприка — 1 ч. л; зира — 1 ч. л.; чили, соль, перец, свежая петрушка — по вкусу.

Приготовление

Лук мелко нашинковать, перец нарезать кубиком, чеснок продавить через пресс. Обжарить овощи в масле до мягкости. Приправить по вкусу и добавить томаты. Уваривать соус 10 минут до заустения, затем сделать ложкой несколько углублений и разбить в них яйца.

Накрыть крышкой и томить 5 минут: белок должен схватиться, а желток — остаться жидким. Готовое блюдо снять с огня и посыпать свежей зеленью.

Совет редакции

Чтобы блюдо не было водянистым, томатный соус должен загустеть до добавления яиц. В противном случае белок «поплывёт». Для более насыщенного вкуса можно добавить сыр фета или халлуми.