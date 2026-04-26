Роскошный и сытный завтрак всего за 15 минут: как вкусно приготовить шакшуку по классическому рецепту

Хороший завтрак должен быть простым, вкусным, сытным, включать белок, полезные жиры и овощи. Под такое описание подходит шакшука — блюдо из яиц в слегка остром томатном соусе с пряными специями. Однако не все знают, как сделать его максимально густым и пикантным. Секретом классического рецепта шакшуки с «Клопс» поделились опытные кулинары.
Ингредиенты
- яйца — 4 шт;
- консервированные томаты — 400 г;
- красный болгарский перец — 1 шт;
- репчатый лук — 1 шт;
- чеснок — 3 зубчика;
- оливковое масло — 2 ст. л;
- копчёная паприка — 1 ч. л;
- зира — 1 ч. л.;
- чили, соль, перец, свежая петрушка — по вкусу.
Приготовление
Лук мелко нашинковать, перец нарезать кубиком, чеснок продавить через пресс. Обжарить овощи в масле до мягкости. Приправить по вкусу и добавить томаты. Уваривать соус 10 минут до заустения, затем сделать ложкой несколько углублений и разбить в них яйца.
Накрыть крышкой и томить 5 минут: белок должен схватиться, а желток — остаться жидким. Готовое блюдо снять с огня и посыпать свежей зеленью.
Совет редакции
Чтобы блюдо не было водянистым, томатный соус должен загустеть до добавления яиц. В противном случае белок «поплывёт». Для более насыщенного вкуса можно добавить сыр фета или халлуми.
