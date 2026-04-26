05:12

Роскошный и сытный завтрак всего за 15 минут: как вкусно приготовить шакшуку по классическому рецепту

  1. Лайфхаки
Автор:
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Хороший завтрак должен быть простым, вкусным, сытным, включать белок, полезные жиры и овощи. Под такое описание подходит шакшука — блюдо из яиц в слегка остром томатном соусе с пряными специями. Однако не все знают, как сделать его максимально густым и пикантным. Секретом классического рецепта шакшуки с «Клопс» поделились опытные кулинары. 

Ингредиенты

  1. яйца — 4 шт;
  2. консервированные томаты — 400 г;
  3. красный болгарский перец — 1 шт;
  4. репчатый лук — 1 шт;
  5. чеснок — 3 зубчика;
  6. оливковое масло — 2 ст. л;
  7. копчёная паприка — 1 ч. л;
  8. зира — 1 ч. л.;
  9. чили, соль, перец, свежая петрушка — по вкусу. 

Приготовление

Лук мелко нашинковать, перец нарезать кубиком, чеснок продавить через пресс. Обжарить овощи в масле до мягкости. Приправить по вкусу и добавить томаты. Уваривать соус 10 минут до заустения, затем сделать ложкой несколько углублений и разбить в них яйца. 

Накрыть крышкой и томить 5 минут: белок должен схватиться, а желток — остаться жидким. Готовое блюдо снять с огня и посыпать свежей зеленью. 

Совет редакции

Чтобы блюдо не было водянистым, томатный соус должен загустеть до добавления яиц. В противном случае белок «поплывёт». Для более насыщенного вкуса можно добавить сыр фета или халлуми. 

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
3 091
Кулинария рецепты