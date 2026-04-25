Муж засиял от счастья, увидев начинку этого блюда: как пожарить хрустящие рыбные зразы с грибами

Обычно зразы готовят или мясного или куриного фарша, а внутрь кладут яйца или овощи. Но что, если заменить фарш на рыбный, а в качестве начинки использовать грибы? Получится необычный вариант простого блюда с хрустящей корочкой и сочной серединкой. Как приготовить такой обед, «Клопс» рассказали находчивые кулинары.
Ингредиенты
- филе минтая или трески — 500 г;
- репчатый лук — 2 шт;
- морковь — 1 шт;
- белый хлеб — 2 куска;
- молоко — 100 мл;
- яйцо — 1 шт;
- панировочные сухари — 3–4 ст. л;
- шампиньоны — 200 г;
- растительное масло — 4–5 ст. л;
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление
С рыбного филе с помощью бумажного полотенца убрать лишнюю жидкость и пропустить через мясорубку. Замочить хлебный мякиш в холодном молоке, немного отжать и добавить к фаршу. Туда же положить натёртую морковь и измельчённый лук. Разбить чйцо, приправить и тщательно перемешать.
Вторую луковицу мелко нашинковать и обжарить с грибами 5–10 минут до мягкости. Посолить, поперчить и остудить.
Из рыбного фарша сформировать лепёшки. В центр каждой выложить немного начинки, защипнуть края и слепить овальные биточки. Обвалять заготовки в панировочных сухарях и обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.
