Муж засиял от счастья, увидев начинку этого блюда: как пожарить хрустящие рыбные зразы с грибами

Ингредиенты

филе минтая или трески — 500 г; репчатый лук — 2 шт; морковь — 1 шт; белый хлеб — 2 куска; молоко — 100 мл; яйцо — 1 шт; панировочные сухари — 3–4 ст. л; шампиньоны — 200 г; растительное масло — 4–5 ст. л; соль и перец — по вкусу.

Приготовление

С рыбного филе с помощью бумажного полотенца убрать лишнюю жидкость и пропустить через мясорубку. Замочить хлебный мякиш в холодном молоке, немного отжать и добавить к фаршу. Туда же положить натёртую морковь и измельчённый лук. Разбить чйцо, приправить и тщательно перемешать.

Вторую луковицу мелко нашинковать и обжарить с грибами 5–10 минут до мягкости. Посолить, поперчить и остудить.

Из рыбного фарша сформировать лепёшки. В центр каждой выложить немного начинки, защипнуть края и слепить овальные биточки. Обвалять заготовки в панировочных сухарях и обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.