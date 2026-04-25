Муж засиял от счастья, увидев начинку этого блюда: как пожарить хрустящие рыбные зразы с грибами

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Обычно зразы готовят или мясного или куриного фарша, а внутрь кладут яйца или овощи. Но что, если заменить фарш на рыбный, а в качестве начинки использовать грибы? Получится необычный вариант простого блюда с хрустящей корочкой и сочной серединкой. Как приготовить такой обед, «Клопс» рассказали находчивые кулинары. 

Ингредиенты 

  1. филе минтая или трески — 500 г;
  2. репчатый лук — 2 шт;
  3. морковь — 1 шт;
  4. белый хлеб — 2 куска;
  5. молоко — 100 мл;
  6. яйцо — 1 шт;
  7. панировочные сухари — 3–4 ст. л;
  8. шампиньоны — 200 г;
  9. растительное масло — 4–5 ст. л;
  10. соль и перец — по вкусу. 

Приготовление

С рыбного филе с помощью бумажного полотенца убрать лишнюю жидкость и пропустить через мясорубку. Замочить хлебный мякиш в холодном молоке, немного отжать и добавить к фаршу. Туда же положить натёртую морковь и измельчённый лук. Разбить чйцо, приправить и тщательно перемешать. 

Вторую луковицу мелко нашинковать и обжарить с грибами 5–10 минут до мягкости. Посолить, поперчить и остудить. 

Из рыбного фарша сформировать лепёшки. В центр каждой выложить немного начинки, защипнуть края и слепить овальные биточки. Обвалять заготовки в панировочных сухарях и обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.  

Для любителей более лёгких блюд из рыбы «Клопс» узнал рецепт лёгких постных котлет из минтая

Свежие новости по теме
Тает по рту и манит сладким ароматом: как вкусно запечь грушу с сыром, мёдом и орехами
Гости не могли поверить, что я приготовила это своими руками: рецепт сочной шаурмы с курицей по-домашнему
Свекровь обомлела и признала своё поражение на кухне: как приготовить сочные и румяные хачапури по-аджарски
Запах этих шариков свёл с ума мужа, детей и даже соседей: готовим творожные пончики с хрустящей корочкой
