Гости не могли поверить, что я приготовила это своими руками: рецепт сочной шаурмы с курицей по-домашнему

Ингредиенты

куриное бедро — 200 г; лаваш — 2 шт; морковь по-корейски — 70 г; салат «Айсберг» — 40 г; огурец — 1 шт; маринованные корнишоны — 1 шт; горчица — 1 ч. л; сметана — 5 ст. л; специи для курицы — 0,5 ч. л; копчёная паприка — 0,5 ч. л; растительное масло — 1 ст. л; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Курицу нарезать крупными кусками, обвалять в специях и 10 минут жарить на растительном масле. Выключить огонь и накрыть сковороду крышкой, чтобы не пересушить мясо.

Разложить лаваш на столе, смазать тонким слоем сметаны с горчицей. Выложить листья салата и кусочки курицы. Добавить нарезанные кружочками свежие и маринованные огурцы и острую морковь.

Помидоры нарезать тонкими слайсами и удалить всю сердцевину с соком, чтобы осталась только мякоть. Положить к остальным ингредиентам и слегка полить горчично-сметанным соусом.

Загнуть боковые края лаваша, а затем свернуть в тугой цилиндр. Обжарить с двух сторон на горячей сковороде до румяной корочки. Готовую шаурму разрезать по середине на две части — так её будет проще есть и сок не стечёт на дно свёртка.