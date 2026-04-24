Гости не могли поверить, что я приготовила это своими руками: рецепт сочной шаурмы с курицей по-домашнему

Шаурма — одно из самых простых домашних блюд. Казалось бы, завернуть овощи с мясом в лаваш и делу конец. Однако многие допускают ряд ошибок: перебарщивают с соусом или, наоборот, жалеют его, пересушивают курицу и оставляют весь сок на дне свёртка. Как собрать правильную шаурму, чтобы ассорти вкусов ощущалось в каждом укусе, выяснил «Клопс».
Ингредиенты
- куриное бедро — 200 г;
- лаваш — 2 шт;
- морковь по-корейски — 70 г;
- салат «Айсберг» — 40 г;
- огурец — 1 шт;
- маринованные корнишоны — 1 шт;
- горчица — 1 ч. л;
- сметана — 5 ст. л;
- специи для курицы — 0,5 ч. л;
- копчёная паприка — 0,5 ч. л;
- растительное масло — 1 ст. л;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Курицу нарезать крупными кусками, обвалять в специях и 10 минут жарить на растительном масле. Выключить огонь и накрыть сковороду крышкой, чтобы не пересушить мясо.
Разложить лаваш на столе, смазать тонким слоем сметаны с горчицей. Выложить листья салата и кусочки курицы. Добавить нарезанные кружочками свежие и маринованные огурцы и острую морковь.
Помидоры нарезать тонкими слайсами и удалить всю сердцевину с соком, чтобы осталась только мякоть. Положить к остальным ингредиентам и слегка полить горчично-сметанным соусом.
Загнуть боковые края лаваша, а затем свернуть в тугой цилиндр. Обжарить с двух сторон на горячей сковороде до румяной корочки. Готовую шаурму разрезать по середине на две части — так её будет проще есть и сок не стечёт на дно свёртка.
В дополнение к шаурме на обеденный стол можно поставить лёгкий весенний салат с огурцом и редиской.