Гости не могли поверить, что я приготовила это своими руками: рецепт сочной шаурмы с курицей по-домашнему

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Шаурма — одно из самых простых домашних блюд. Казалось бы, завернуть овощи с мясом в лаваш и делу конец. Однако многие допускают ряд ошибок: перебарщивают с соусом или, наоборот, жалеют его, пересушивают курицу и оставляют весь сок на дне свёртка. Как собрать правильную шаурму, чтобы ассорти вкусов ощущалось в каждом укусе, выяснил «Клопс». 

Ингредиенты

  1. куриное бедро — 200 г;
  2. лаваш — 2 шт;
  3. морковь по-корейски — 70 г;
  4. салат «Айсберг» — 40 г;
  5. огурец — 1 шт;
  6. маринованные корнишоны — 1 шт;
  7. горчица — 1 ч. л;
  8. сметана — 5 ст. л;
  9. специи для курицы — 0,5 ч. л;
  10. копчёная паприка — 0,5 ч. л;
  11. растительное масло — 1 ст. л;
  12. соль, перец — по вкусу. 

Приготовление 

Курицу нарезать крупными кусками, обвалять в специях и 10 минут жарить на растительном масле. Выключить огонь и накрыть сковороду крышкой, чтобы не пересушить мясо. 

Разложить лаваш на столе, смазать тонким слоем сметаны с горчицей. Выложить листья салата и кусочки курицы. Добавить нарезанные кружочками свежие и маринованные огурцы и острую морковь. 

Помидоры нарезать тонкими слайсами и удалить всю сердцевину с соком, чтобы осталась только мякоть. Положить к остальным ингредиентам и слегка полить горчично-сметанным соусом. 

Загнуть боковые края лаваша, а затем свернуть в тугой цилиндр. Обжарить с двух сторон на горячей сковороде до румяной корочки. Готовую шаурму разрезать по середине на две части — так её будет проще есть и сок не стечёт на дно свёртка. 

В дополнение к шаурме на обеденный стол можно поставить лёгкий весенний салат с огурцом и редиской. 

Свежие новости по теме
Тает по рту и манит сладким ароматом: как вкусно запечь грушу с сыром, мёдом и орехами
00:37
Гости не могли поверить, что я приготовила это своими руками: рецепт сочной шаурмы с курицей по-домашнему
Вчера
22:39
Свекровь обомлела и признала своё поражение на кухне: как приготовить сочные и румяные хачапури по-аджарски
Вчера
04:15
Запах этих шариков свёл с ума мужа, детей и даже соседей: готовим творожные пончики с хрустящей корочкой
Вчера
00:26
Идеально на завтрак, обед и ужин: как сделать домашнюю баклажанную икру, чтобы она получилась вкуснее магазинной
23 апреля 2026
22:57
Все новости по теме
