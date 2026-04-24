Свекровь обомлела и признала своё поражение на кухне: как приготовить сочные и румяные хачапури по-аджарски

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Хачапури по-аджарски — это не просто выпечка, а символ гостеприимства, где каждый кусочек пропитан уютом и теплом. Аппетитная «лодочка» из пышного дрожжевого теста, наполненная тягучим сыром и яйцом, вызывает слюноотделение одним лишь видом, не говоря уже о вкусе. Как приготовить идеальные хачапури на домашней кухне, «Клопс» узнал у своих читателей.

Ингредиенты

  1. молоко — 250 мл;
  2. сливочное масло — 65 г;
  3. растительное масло — 30 мл;
  4. пшеничная мука — 500 г;
  5. дрожжи — 7 г;
  6. сулугуни — 350 г;
  7. брынза — 150 г;
  8. куриное яйцо — 4 шт.;
  9. вода — 80 мл;
  10. сахар — 10 г;
  11. соль — 10 г.

Приготовление 

В кастрюлю влить молоко и воду. Добавить сахар, соль, сливочное и растительное масла. На медленном огне подогреть жидкость, но не дать ей закипеть. 

Перемешать муку с дрожжами и постепенно вливать молочную смесь. Замесить руками эластичное тесто, накрыть его полотенцем и оставить в тёплом месте на 30–40 минут. 

Когда тесто набухнет, разделить его на две равные части и снова дать подойти ещё 15 минут. Раскатать шарики в круглые толстые пласты с высокими краями. Распределить по всей площади два вида тёртого сыра. Придать тесту форму лодочки и выложить на застеленный пергаментом противень. 

Разбить в центр каждой заготовки по одному яйцу. Одно яйцо разделить на белок и желток. Последний смешать с растительным маслом и смазать края теста. Выпекать хачапури 20 минут при 180 °С. На готовое горячее блюдо положить по маленькому кусочку сливочного масла и дать ему полностью растаять. 

Нежное тесто и сыр отлично сочетаются не только в хачапури по-аджарски, но и в булочках-горшочках с тремя видами сыра

