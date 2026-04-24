Свекровь обомлела и признала своё поражение на кухне: как приготовить сочные и румяные хачапури по-аджарски

Ингредиенты

молоко — 250 мл; сливочное масло — 65 г; растительное масло — 30 мл; пшеничная мука — 500 г; дрожжи — 7 г; сулугуни — 350 г; брынза — 150 г; куриное яйцо — 4 шт.; вода — 80 мл; сахар — 10 г; соль — 10 г.

Приготовление

В кастрюлю влить молоко и воду. Добавить сахар, соль, сливочное и растительное масла. На медленном огне подогреть жидкость, но не дать ей закипеть.

Перемешать муку с дрожжами и постепенно вливать молочную смесь. Замесить руками эластичное тесто, накрыть его полотенцем и оставить в тёплом месте на 30–40 минут.

Когда тесто набухнет, разделить его на две равные части и снова дать подойти ещё 15 минут. Раскатать шарики в круглые толстые пласты с высокими краями. Распределить по всей площади два вида тёртого сыра. Придать тесту форму лодочки и выложить на застеленный пергаментом противень.

Разбить в центр каждой заготовки по одному яйцу. Одно яйцо разделить на белок и желток. Последний смешать с растительным маслом и смазать края теста. Выпекать хачапури 20 минут при 180 °С. На готовое горячее блюдо положить по маленькому кусочку сливочного масла и дать ему полностью растаять.