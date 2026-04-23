Даже итальянские шеф-повара признают ваш талант: как испечь дома классическую пиццу «Маргариту»

Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»
Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»

Пицца «Маргарита» покорила весь мир благодаря сочетанию хрустящего теста, нежного сыра и свежего базилика. Но чтобы попробовать королеву итальянской кухни, не обязательно лететь в Неаполь или собираться в дорогущий ресторан. Это блюдо настолько просто в исполнении, что с ним справится даже новичок. «Клопс» узнал, как самостоятельно приготовить классическую пиццу на домашней кухне.

Ингредиенты 

  1. тёплая вода — 125 мл;
  2. сухие дрожжи — 1,5 ч. л;
  3. пшеничная мука — 250 г;
  4. сахар — 1 ч. л;
  5. оливковое масло — 2 ст. л; 
  6. томатный соус — 150 г;
  7. моцарелла — 200 г;
  8. помидор — 2 шт; 
  9. свежий базилик — 6–8 листиков; 
  10. сушёный орегано, соль, перец — по вкусу.  

Приготовление

Растворить дрожжи в тёплой воде с сахаром. Перемешать и подождать 10 минут. 

В глубокую миску просеять муку с солью, сделать углубление и положить опару. Перемешать и замесить эластичное тесто. Смазать его оливковым маслом, накрыть миску полотенцем и дать настояться 45 минут. 

Раскатать тесто скалкой от центра к краям. Намазать поверхность томатным соусом, приправить сушёным орегано, выложить нарезанные кольцами помидоры и нарвать на кусочки моцареллу. Края смазать маслом, чтобы получилась хрустящая корочка. 

Выпекать 15-20 минут при 220 °С. Когда готовая пицца остынет до комнатной температуры, украсить каждый кусок листиком свежего базилика. 

Рецепты от читателей «Клопс»
Даже итальянские шеф-повара признают ваш талант: как испечь дома классическую пиццу «Маргариту»
