Даже итальянские шеф-повара признают ваш талант: как испечь дома классическую пиццу «Маргариту»

Ингредиенты

тёплая вода — 125 мл; сухие дрожжи — 1,5 ч. л; пшеничная мука — 250 г; сахар — 1 ч. л; оливковое масло — 2 ст. л; томатный соус — 150 г; моцарелла — 200 г; помидор — 2 шт; свежий базилик — 6–8 листиков; сушёный орегано, соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Растворить дрожжи в тёплой воде с сахаром. Перемешать и подождать 10 минут.

В глубокую миску просеять муку с солью, сделать углубление и положить опару. Перемешать и замесить эластичное тесто. Смазать его оливковым маслом, накрыть миску полотенцем и дать настояться 45 минут.

Раскатать тесто скалкой от центра к краям. Намазать поверхность томатным соусом, приправить сушёным орегано, выложить нарезанные кольцами помидоры и нарвать на кусочки моцареллу. Края смазать маслом, чтобы получилась хрустящая корочка.

Выпекать 15-20 минут при 220 °С. Когда готовая пицца остынет до комнатной температуры, украсить каждый кусок листиком свежего базилика.