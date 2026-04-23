Даже итальянские шеф-повара признают ваш талант: как испечь дома классическую пиццу «Маргариту»

Пицца «Маргарита» покорила весь мир благодаря сочетанию хрустящего теста, нежного сыра и свежего базилика. Но чтобы попробовать королеву итальянской кухни, не обязательно лететь в Неаполь или собираться в дорогущий ресторан. Это блюдо настолько просто в исполнении, что с ним справится даже новичок. «Клопс» узнал, как самостоятельно приготовить классическую пиццу на домашней кухне.
Ингредиенты
- тёплая вода — 125 мл;
- сухие дрожжи — 1,5 ч. л;
- пшеничная мука — 250 г;
- сахар — 1 ч. л;
- оливковое масло — 2 ст. л;
- томатный соус — 150 г;
- моцарелла — 200 г;
- помидор — 2 шт;
- свежий базилик — 6–8 листиков;
- сушёный орегано, соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Растворить дрожжи в тёплой воде с сахаром. Перемешать и подождать 10 минут.
В глубокую миску просеять муку с солью, сделать углубление и положить опару. Перемешать и замесить эластичное тесто. Смазать его оливковым маслом, накрыть миску полотенцем и дать настояться 45 минут.
Раскатать тесто скалкой от центра к краям. Намазать поверхность томатным соусом, приправить сушёным орегано, выложить нарезанные кольцами помидоры и нарвать на кусочки моцареллу. Края смазать маслом, чтобы получилась хрустящая корочка.
Выпекать 15-20 минут при 220 °С. Когда готовая пицца остынет до комнатной температуры, украсить каждый кусок листиком свежего базилика.