Домашние набросились на этот десерт и смели всё за секунду: простой рецепт торта «Сникерс» без выпечки

Ингредиенты

шоколадное печенье — 200 г; сливочное масло — 100 г; жареный солёный арахис — 100 г; орехи пекан — 50 г; сметана 15% — 300 г; варёная сгущёнка — 300 г; желатин — 20 г; сахар — 150 г; сливки 33% — 60 мл.

Приготовление

С помощью блендера измельчить в мелкую крошку печенье с 60 г растопленного сливочного масла. Высыпать смесь на дно разъёмной круглой формы и утрамбовать ложкой. Дно формы должно быть застелено пергаментом.

Залить желатин 100 мл горячей воды и тщательно перемешать. В другой миске взбить миксером сметану с варёной сгущёнкой. Влить желатин и довести массу до однородной консистенции. Заполнить кремом форму с шоколадной основой и убрать в холодильник на час.

В сотейнике с толстым дном растопить сахар с 50 мл воды. Когда карамель станет янтарного цвета, выключить огонь и влить сливки. Всё аккуратно перемешать, добавить 30 гр сливочного масла, пекан и арахис. Выложить ореховую карамель поверх торта и убрать в холодильник ещё на 20 минут.