Домашние набросились на этот десерт и смели всё за секунду: простой рецепт торта «Сникерс» без выпечки

Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»
Когда семья требует сладенького, а к чаю ничего не осталось, приходится быстро думать и готовить. В такой ситуации выручит простой рецепт торта без выпечки, где роль духовки выполняет холодильник. Находчивые читатели поделились с «Клопс» секретом приготовления такого «Сникерса» с орехами и варёной сгущёнкой.

Ингредиенты 

  1. шоколадное печенье — 200 г; 
  2. сливочное масло — 100 г;  
  3. жареный солёный арахис — 100 г; 
  4. орехи пекан — 50 г; 
  5. сметана 15% — 300 г; 
  6. варёная сгущёнка — 300 г; 
  7. желатин — 20 г; 
  8. сахар — 150 г; 
  9. сливки 33% — 60 мл.

Приготовление 

С помощью блендера измельчить в мелкую крошку печенье с 60 г растопленного сливочного масла. Высыпать смесь на дно разъёмной круглой формы и утрамбовать ложкой. Дно формы должно быть застелено пергаментом. 

Залить желатин 100 мл горячей воды и тщательно перемешать. В другой миске взбить миксером сметану с варёной сгущёнкой. Влить желатин и довести массу до однородной консистенции. Заполнить кремом форму с шоколадной основой и убрать в холодильник на час. 

В сотейнике с толстым дном растопить сахар с 50 мл воды. Когда карамель станет янтарного цвета, выключить огонь и влить сливки. Всё аккуратно перемешать, добавить 30 гр сливочного масла, пекан и арахис. Выложить ореховую карамель поверх торта и убрать в холодильник ещё на 20 минут. 

Для любителей классической выпечки «Клопс» нашёл рецепт скандинавских булочек канелбуллар с корицей и кардамоном. 

