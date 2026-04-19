Солнечная выпечка, поднимающая настроение до небес: готовим дома рецептом цитрусовые печеньки с лимонным курдом

Представьте неспешное утро, когда лучи рассветного солнца слегка озаряют кухню, а в чайнике заваривается ароматный напиток. Дополнить такую картину могут цитрусовые печеньки с лимонным курдом. Они поднимают настроение не только ярко-жёлтым цветом, но и нежным вкусом. Как приготовить десерт из рассыпчатого песочного теста с лимонным кремом, узнал «Клопс».
Ингредиенты
Для печенья
- сахар — 110 г;
- сахарная пудра — 80 г;
- цедра двух лимонов;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- сливочное масло — 110 г;
- яйцо — 2 шт.;
- мука — 240 г;
- разрыхлитель — 2 г;
- соль — 1 щепотка;
- куркума — 1 щепотка.
Для курда
- лимонный сок — 70 мл;
- яйцо — 2 шт.;
- сливочное масло — 60 г;
- соль — щепотка;
- куркума — щепотка.
Приготовление
Натереть цедру двух лимонов и пальцами перетереть её с сахаром. Разбить два яйца, влить растопленное сливочное масло и влить лимонный сок. С помощью миксера смешать всё до однородной массы. Щепотка куркумы сделает цвет более насыщенным.
В отдельную миску просеять муку с разрыхлителем. Сухие ингредиенты смешать с сахарно-яичной массой. Накрыть плёнкой и убрать в холодильник на два часа.
Выжать из лимона 70 мл сока, пропустить через сито и убрать косточки. Разбить в устойчивую к высоким температурам ёмкость два яйца, добавить мягкое сливочное масло, сахар, лимонный сок и куркуму. Поставить всё на водяную баню. Постоянно помешивая, довести крем до консистенции густой сметаны. Затем остудить до комнатной температуры и убрать в холодильник.
Сделать из теста небольшие шарики, обвалять их в сахарной пудре и выложить на застеленный пергаментом противень. Между каждым колобком должно оставаться примерно 5 см свободного места. Слегка приплюснуть заготовки ладонью и ложкой сделать небольшие углубления в центре. Каждую ямку заполнить кремом до краёв.
Выпекать 15–20 минут при 180 °С. Готовые печеньки выложить на решётку, чтобы их низ не размокал. При желании можно украсить блюдо листиками освежающей мяты.
