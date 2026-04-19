Солнечная выпечка, поднимающая настроение до небес: готовим дома рецептом цитрусовые печеньки с лимонным курдом

Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»
Представьте неспешное утро, когда лучи рассветного солнца слегка озаряют кухню, а в чайнике заваривается ароматный напиток. Дополнить такую картину могут цитрусовые печеньки с лимонным курдом. Они поднимают настроение не только ярко-жёлтым цветом, но и нежным вкусом. Как приготовить десерт из рассыпчатого песочного теста с лимонным кремом, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

Для печенья 

  1. сахар — 110 г; 
  2. сахарная пудра — 80 г;
  3. цедра двух лимонов;
  4. лимонный сок — 1 ч. л.;
  5. сливочное масло — 110 г;
  6. яйцо — 2 шт.;
  7. мука — 240 г;
  8. разрыхлитель — 2 г;
  9. соль — 1 щепотка; 
  10. куркума — 1 щепотка. 

Для курда 

  1. лимонный сок — 70 мл;
  2. яйцо — 2 шт.;
  3. сливочное масло — 60 г;
  4. соль — щепотка;
  5. куркума — щепотка.

Приготовление

Натереть цедру двух лимонов и пальцами перетереть её с сахаром. Разбить два яйца, влить растопленное сливочное масло и влить лимонный сок. С помощью миксера смешать всё до однородной массы. Щепотка куркумы сделает цвет более насыщенным. 

В отдельную миску просеять муку с разрыхлителем. Сухие ингредиенты смешать с сахарно-яичной массой. Накрыть плёнкой и убрать в холодильник на два часа. 

Выжать из лимона 70 мл сока, пропустить через сито и убрать косточки. Разбить в устойчивую к высоким температурам ёмкость два яйца, добавить мягкое сливочное масло, сахар, лимонный сок и куркуму. Поставить всё на водяную баню. Постоянно помешивая, довести крем до консистенции густой сметаны. Затем остудить до комнатной температуры и убрать в холодильник. 

Сделать из теста небольшие шарики, обвалять их в сахарной пудре и выложить на застеленный пергаментом противень. Между каждым колобком должно оставаться примерно 5 см свободного места. Слегка приплюснуть заготовки ладонью и ложкой сделать небольшие углубления в центре. Каждую ямку заполнить кремом до краёв.   

Выпекать 15–20 минут при 180 °С. Готовые печеньки выложить на решётку, чтобы их низ не размокал. При желании можно украсить блюдо листиками освежающей мяты. 

