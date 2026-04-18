Макароны, лишившие мужа дара речи: как с помощью лимона сделать пасту ресторанного уровня

К макаронам обычно подают песто, альфредо, томатный, сырный и другие соусы. Однако ничем из этого точно нельзя удивить гостей и домочадцев. «Клопс» узнал у опытных кулинаров рецепт пасты с лимоном, которая поражает своим нежным вкусом с лёгкой цитрусовой ноткой. Не волнуйтесь — блюдо получается совсем не кислым!
Ингредиенты
- чеснок — 4 зубчика;
- лимон — 1 шт;
- тонкая паста — 400 г;
- сливочное масло — 2 ст. л;
- мука — 2 ст. л;
- жирные сливки — 2 стакана;
- пармезан — 100 г;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
С помощью тёрки снять с лимона цедру, избегая белой горькой корочки. Выжать из цитруса две столовые ложки сока, процедить и убрать косточки. Пасту отварить в подсоленной кипящей воде, согласно инструкции на упаковке.
Растопить в сковороде сливочное масло, добавить пропущенный через пресс чеснок. Обжаривать полминуты, добавить муку, тщательно перемешать и влить сливки. Посолить, поперчить, убавить огонь и уваривать массу ещё 1–2 минуты, пока не растворятся все комочки.
Добавить в соус цедру и сок лимона. Прогреть массу и натереть пармезан. Мешать, пока весь сыр не расплавится. Залить макароны лимонынм соусом и подавать к столу в горячем виде.
Совет редакции
При выборе пасты лучше отдать предпочтение видам с шершавой поверхностью, так как она лучше удерживает соус.
