Макароны, лишившие мужа дара речи: как с помощью лимона сделать пасту ресторанного уровня

Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»
Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»

К макаронам обычно подают песто, альфредо, томатный, сырный и другие соусы. Однако ничем из этого точно нельзя удивить гостей и домочадцев. «Клопс» узнал у опытных кулинаров рецепт пасты с лимоном, которая поражает своим нежным вкусом с лёгкой цитрусовой ноткой. Не волнуйтесь — блюдо получается совсем не кислым! 

Ингредиенты

  1. чеснок — 4 зубчика;
  2. лимон — 1 шт; 
  3. тонкая паста — 400 г;
  4. сливочное масло — 2 ст. л;
  5. мука — 2 ст. л;
  6. жирные сливки — 2 стакана; 
  7. пармезан — 100 г;
  8. соль, перец — по вкусу. 

Приготовление 

С помощью тёрки снять с лимона цедру, избегая белой горькой корочки. Выжать из цитруса две столовые ложки сока, процедить и убрать косточки. Пасту отварить в подсоленной кипящей воде, согласно инструкции на упаковке. 

Растопить в сковороде сливочное масло, добавить пропущенный через пресс чеснок. Обжаривать полминуты, добавить муку, тщательно перемешать и влить сливки. Посолить, поперчить, убавить огонь и уваривать массу ещё 1–2 минуты, пока не растворятся все комочки. 

Добавить в соус цедру и сок лимона. Прогреть массу и натереть пармезан. Мешать, пока весь сыр не расплавится. Залить макароны лимонынм соусом и подавать к столу в горячем виде. 

Совет редакции 

При выборе пасты лучше отдать предпочтение видам с шершавой поверхностью, так как она лучше удерживает соус. 

Кроме лимонного соуса «Клопс» узнал рецепт идеальной пасты карбонара

Свежие новости по теме
Домашние набросились на этот десерт и смели всё за секунду: простой рецепт торта «Сникерс» без выпечки
00:23
Семья больше не представляет жизнь без этих булочек: печём сырные горшочки с нежной начинкой внутри
Вчера
23:16
От этого хруста просто невозможно оторваться: готовим лёгкий весенний салат с черемшой и редиской
Вчера
05:12
Солнечная выпечка, поднимающая настроение до небес: готовим дома рецептом цитрусовые печеньки с лимонным курдом
Вчера
00:09
Обед, после которого он встал на колено и позвал меня замуж: как правильно запечь рыбу с тыквой и пряными травами
18 апреля 2026
22:21
Все новости по теме
