Макароны, лишившие мужа дара речи: как с помощью лимона сделать пасту ресторанного уровня

Ингредиенты

чеснок — 4 зубчика; лимон — 1 шт; тонкая паста — 400 г; сливочное масло — 2 ст. л; мука — 2 ст. л; жирные сливки — 2 стакана; пармезан — 100 г; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

С помощью тёрки снять с лимона цедру, избегая белой горькой корочки. Выжать из цитруса две столовые ложки сока, процедить и убрать косточки. Пасту отварить в подсоленной кипящей воде, согласно инструкции на упаковке.

Растопить в сковороде сливочное масло, добавить пропущенный через пресс чеснок. Обжаривать полминуты, добавить муку, тщательно перемешать и влить сливки. Посолить, поперчить, убавить огонь и уваривать массу ещё 1–2 минуты, пока не растворятся все комочки.

Добавить в соус цедру и сок лимона. Прогреть массу и натереть пармезан. Мешать, пока весь сыр не расплавится. Залить макароны лимонынм соусом и подавать к столу в горячем виде.

Совет редакции

При выборе пасты лучше отдать предпочтение видам с шершавой поверхностью, так как она лучше удерживает соус.