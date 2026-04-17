22:37

Идеальнон сочетание маринада и специй: раскрываем главный секрет куриного шашлыка, который всегда получается сочным

  1. Лайфхаки
Автор:
Идеальнон сочетание маринада и специй: раскрываем главный секрет куриного шашлыка, который всегда получается сочным - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Секрет идеального шашлыка, особенно куриного, кроется в умении сделать его по-настоящему нежным. Маринад из кефира — это признанная классика, ведь молочные кислоты сильно размягчают волокна, не пересушивая продукт. Однако настоящий гастрономический восторг вызывает именно набор специй, которые раскрывают вкус поджаренной курицы. Рецептом идеального шашлыка с «Клопс» поделились опытные кулинары.

Ингредиенты 

  • куриное филе — 2 кг;
  • лук — 3 шт;
  • кефир 8-9% — 500 мл;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соль, чёрный молотый перец, копчёная паприка, кориандр, куркума, горчица, лимонный сок — по вкусу.

Приготовление 

Мясо нарезать на крупные куски, приправить и залить кефиром. Лук разрезать пополам, чеснок продавить через пресс и добавить к курице. Всё тщательно перемешать и оставить в холодильнике мариноваться на 2-4 часа. 

Нанизать филе на шампуры, чередуя с половинками лука. Обжарить шашлык на мангале по 3–4 минуты с каждой стороны. В процессе важно периодически переворачивать мясо, чтобы оно не подгорело и осталось сочным внутри. Когда курица побелеет и начнёт отдавать сок, снять её с мангала.  

Для тех, у кого нет шампуров и мангала, подойдёт рецепт куриных крылышек в глазури с коньяком, которые готовятся в духовке всего за 30 минут. 

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
6 271
Кулинария рецепты