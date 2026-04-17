Вкусный и полезный завтрак на каждый день: готовим трендовую «ночную» овсянку с семенами чиа и ягодами

Вкусный и полезный завтрак на каждый день: готовим трендовую «ночную» овсянку с семенами чиа и ягодами - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Не у всех с утра есть лишние полчаса на приготовление завтрака, поэтому многие ограничиваются бутербродом и яичницей. Специально для тех, кто не успевает полноценно позавтракать, придумали «ночную» овсянку, которая настаивается всю ночь, чтобы с утра её можно было просто достать и съесть. В дни, когда надо срочно выбегать из дома, её можно взять с собой, ведь она замачивается стеклянной банке, которую удобно взять с собой. Как приготовить такое блюдо дома, «Клопс» рассказали читатели. 

Ингредиенты 

  • овсяные хлопья быстрой варки — 100 г; 
  • ягоды замороженные — 30 г; 
  • йогурт питьевой — 100 мл; 
  • мёд — 1 ст. л; 
  • орехи — 1 ст. л; 
  • семена чиа — 1 ст. л.

Приготовление

Насыпать овсяные хлопья на дно банки, добавить мёд и семена чиа. Залить всё йогуртом, закрыть банкой и убрать в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на всю ночь. 

Затем измельчить мороженые ягоды в блендере, чтобы получилась плотная масса однородной консистенции. Выложить её верхним слоем и украсить дроблёными орехами. Готовую овсянку едят холодной или разогревают в микроволновке. 

Совет редакции 

«Ночная овсянка» удобна не только способом приготовления, но и возможностью разнообразить её вкус. Вместо ягод можно взять яблоки, сухофрукты, банан, шоколад, арахисовую пасту и другие ингредиенты. 

