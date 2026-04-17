Вкусный и полезный завтрак на каждый день: готовим трендовую «ночную» овсянку с семенами чиа и ягодами

Ингредиенты

овсяные хлопья быстрой варки — 100 г;

ягоды замороженные — 30 г;

йогурт питьевой — 100 мл;

мёд — 1 ст. л;

орехи — 1 ст. л;

семена чиа — 1 ст. л.

Приготовление

Насыпать овсяные хлопья на дно банки, добавить мёд и семена чиа. Залить всё йогуртом, закрыть банкой и убрать в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на всю ночь.

Затем измельчить мороженые ягоды в блендере, чтобы получилась плотная масса однородной консистенции. Выложить её верхним слоем и украсить дроблёными орехами. Готовую овсянку едят холодной или разогревают в микроволновке.

Совет редакции

«Ночная овсянка» удобна не только способом приготовления, но и возможностью разнообразить её вкус. Вместо ягод можно взять яблоки, сухофрукты, банан, шоколад, арахисовую пасту и другие ингредиенты.