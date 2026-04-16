Баланс нежности и хруста: делимся секретным рецептом сырного супа-пюре с беконом и сухариками

После тяжёлого рабочего дня многим хочется простой домашней еды, чего-то нежного, согревающего тело и душу, но насыщенного ароматом и вкусом. Одно из таких комфортных блюд — сырный суп-пюре с хрустящими сухариками и беконом. Быстрый и простой рецепт незабываемого обеда узнал «Клопс».
Ингредиенты
- сырокопчёный бекон — 50 г;
- репчатый лук — 1 шт;
- тостовый хлеб — 2 куска;
- картофель — 300 г;
- молоко — 200 мл;
- мягкий сыр для супов — 100 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление
Бекон обжарить на среднем огне до тех пор, пока он не уменьшится в размерах. Выложить полоски на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир. Затем нарубить его на мелкие квадратики.
На той же сковороде обжарить хлеб до хруста и нарезать его на небольшие сухарики. Лук нашинковать и обжарить до мягкости вместе с пропущенным через пресс чесноком.
Сложить в кастрюлю нарезанный кубиками картофель и влить молоко. Довести до кипения, затем убавить огонь до минимума и варить 20 минут. Добавить сыр и тщательно перемешать, пока он не растворится. Всыпать лук с чесноком и измельчить всё блендером до нежной консистенции.
Готовый суп-пюре посолить, поперчить, а сверху посыпать хрустящими сухариками и беконом. Украсить блюдо можно веточкой свежей петрушки.
