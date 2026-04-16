Баланс нежности и хруста: делимся секретным рецептом сырного супа-пюре с беконом и сухариками

Ингредиенты

сырокопчёный бекон — 50 г; репчатый лук — 1 шт; тостовый хлеб — 2 куска; картофель — 300 г; молоко — 200 мл; мягкий сыр для супов — 100 г; чеснок — 1 зубчик; соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Бекон обжарить на среднем огне до тех пор, пока он не уменьшится в размерах. Выложить полоски на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир. Затем нарубить его на мелкие квадратики.



На той же сковороде обжарить хлеб до хруста и нарезать его на небольшие сухарики. Лук нашинковать и обжарить до мягкости вместе с пропущенным через пресс чесноком.

Сложить в кастрюлю нарезанный кубиками картофель и влить молоко. Довести до кипения, затем убавить огонь до минимума и варить 20 минут. Добавить сыр и тщательно перемешать, пока он не растворится. Всыпать лук с чесноком и измельчить всё блендером до нежной консистенции.

Готовый суп-пюре посолить, поперчить, а сверху посыпать хрустящими сухариками и беконом. Украсить блюдо можно веточкой свежей петрушки.