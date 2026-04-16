21:25

Баланс нежности и хруста: делимся секретным рецептом сырного супа-пюре с беконом и сухариками

  1. Лайфхаки
Автор:
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

После тяжёлого рабочего дня многим хочется простой домашней еды, чего-то нежного, согревающего тело и душу, но насыщенного ароматом и вкусом. Одно из таких комфортных блюд — сырный суп-пюре с хрустящими сухариками и беконом. Быстрый и простой рецепт незабываемого обеда узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  1. сырокопчёный бекон — 50 г;
  2. репчатый лук — 1 шт;
  3. тостовый хлеб — 2 куска; 
  4. картофель — 300 г;
  5. молоко — 200 мл;
  6. мягкий сыр для супов — 100 г;
  7. чеснок — 1 зубчик;
  8. соль и перец — по вкусу.

Приготовление 

Бекон обжарить на среднем огне до тех пор, пока он не уменьшится в размерах. Выложить полоски на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир. Затем нарубить его на мелкие квадратики.

На той же сковороде обжарить хлеб до хруста и нарезать его на небольшие сухарики. Лук нашинковать и обжарить до мягкости вместе с пропущенным через пресс чесноком. 

Сложить в кастрюлю нарезанный кубиками картофель и влить молоко. Довести до кипения, затем убавить огонь до минимума и варить 20 минут. Добавить сыр и тщательно перемешать, пока он не растворится. Всыпать лук с чесноком и измельчить всё блендером до нежной консистенции. 

Готовый суп-пюре посолить, поперчить, а сверху посыпать хрустящими сухариками и беконом. Украсить блюдо можно веточкой свежей петрушки. 

Сыр идеально подходит не только для супа-пюре, но и для французского лукового супа. В этом рецепте сливочный оттенок прекрасно дополняет насыщенный вкус говяжьего бульона и хрустящих крутонов.  

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
7 545
Кулинария рецепты