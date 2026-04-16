Идеальный ужин для снижения веса: готовим дома чечевичные биточки без капли масла

Принято считать, что диетическая еда — это скучно и пресно. Однако, если подойти к рациону с умом, можно придумать такие блюда, которые захочется готовить и без цели похудеть к летнему сезону. Одно из них — чечевичные биточки. Благодаря высокому содержанию растительного белка и сложных углеводов они надолго сохраняют чувство сытости и не вредят фигуре. Как сделать вкусный, полезный и лёгкий ужин, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- красная чечевица — 200 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 1–2 зубчика;
- панировочные сухари — 2–3 ст. л.;
- растительное масло — 1 ст. л;
- соль, перец, копчёная паприка, хмели-сунели — по вкусу;
- свежие укроп и петрушка — 1 пучок.
Приготовление
Чечевицу промыть и залить холодной водой. Спустя 20 минут ещё раз промыть и поставить вариться на среднем огне 10–15 минут (вся жидкость должна впитаться).
Лук нашинковать, морковь натереть на мелкой тёрке, чеснок продавить через пресс. Обжарить овощи до мягкости и добавить к охлаждённой чечевице. Измельчить всё блендером до однородной консистенции. В получившуюся массу добавить мелконарезанную зелень, сухари и специи.
Влажными руками сформировать котлеты, выложить на противень и запекать 20-25 минут при 180 °С. Готовое блюдо подавать со столовой ложкой сметаны или слегка подсоленным греческим йогуртом.
