Идеальный ужин для снижения веса: готовим дома чечевичные биточки без капли масла

Ингредиенты

красная чечевица — 200 г; лук — 1 шт.; морковь — 1 шт.; чеснок — 1–2 зубчика; панировочные сухари — 2–3 ст. л.; растительное масло — 1 ст. л; соль, перец, копчёная паприка, хмели-сунели — по вкусу; свежие укроп и петрушка — 1 пучок.

Приготовление

Чечевицу промыть и залить холодной водой. Спустя 20 минут ещё раз промыть и поставить вариться на среднем огне 10–15 минут (вся жидкость должна впитаться).

Лук нашинковать, морковь натереть на мелкой тёрке, чеснок продавить через пресс. Обжарить овощи до мягкости и добавить к охлаждённой чечевице. Измельчить всё блендером до однородной консистенции. В получившуюся массу добавить мелконарезанную зелень, сухари и специи.

Влажными руками сформировать котлеты, выложить на противень и запекать 20-25 минут при 180 °С. Готовое блюдо подавать со столовой ложкой сметаны или слегка подсоленным греческим йогуртом.