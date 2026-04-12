Кофе, апельсин и шоколад: кулинары назвали три оригинальных способа украсить пасхальный кулич

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Ссылка Пасхальные куличи обычно украшают белыми шапками из сахара, которые крошатся при попытке отрезать кусочек. Придать праздничной выпечке более нежную текстуру, нарядный вид и оригинальный вкус можно с помощью других видов глазури. Тремя способами нарядить пасхальный кулич с «Клопс» поделились кулинары.

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Шоколадная глазурь Ингредиенты молоко — 170 мл; сахар — 5 ст. л.; какао — 4 ст. л.; сливочное масло — 50–70 г. Приготовление Вскипятить молоко в сотейнике с толстым дном. Всыпать какао с сахаром, перемешать и снова поставить на средний огонь. Варить 6–7 минут, пока масса не загустеет. Для наибольшей консентрации вкуса и шелковистой текстуры можно добавить пару кусочков горького шоколада. Снять глазурь с огня, добавить сливочное масло и мешать, пока оно полностью не растворится. Когда шоколадная масса охладится до комнатной температуры, полить ей верхушку кулича.

Апельсиновая глазурь Ингредиенты сахарная пудра — 150 г; апельсин — 1 шт. Приготовление Просеять сахарную пудру, чтобы избавиться от комочков. С помощью мелкой тёрки снять с апельсина цедру, избегая белой горькой кожицы. Выжать из фрукта сок, убирая из него косточки, и процедить. Влить в пудру две столовые ложки сока и тщательно перемешать до однородной консистенции. Добавить цедру, которая придаст массе более насыщенный запах. Полить готовой глазурью кулич. Часть цедры можно использовать для украшения верхушки.

Кофейная глазурь Ингредиенты растворимый кофе — 3 ст. л; сахар — 3 ст. л; сливочное масло — 60 г. Приготовление Заварить крепкий кофе и смешать его с сахаром. Поставить напиток на плиту и на слабом огне довести до кипения. Варить 3–5 минут и добавить сливочное масло. Если вылить глазурь на кулич горячей, она получится более твёрдой. Для мягкой консистенции стоит остудить её до комнатной температуры и, периодически помешивая, добавить ещё 10 г масла.