Отрезав лишь кусочек, гости потеряли дар речи: как самостоятельно приготовить дома творожную пасху с секретом внутри

Ингредиенты

творог 9% — 500 г;

сливки 33% — 170 мл;

сливочное масло — 90 г;

сахар или сахарная пудра — 60 г;

какао-порошок — 150 г;

ванильное мороженое — 100 г.

Приготовление

С помощью миксера взбить сливки с сахаром и маслом. Туда же через мелкое сито протереть творог и всыпать какао-порошок.

Форму для пасхи застелить марлей и заполнить шоколадно-творожной массой. Содержимое должно отставать от краёв на 2–3 см. Сверху накрыть гнётом и убрать в холодильник на 12 часов, периодически сливая лишнюю жидкость.

В готовой пасхе с помощью ложки выскрести немного сердцевины. Освободившееся пространство заполнить ванильным мороженым. Закрыть низ остатками пасхи и снова убрать в холодильник на 1,5–2 часа. Готовый десерт переда подачей остудить в морозилке в течение 10 минут, чтобы начинка держала форму.