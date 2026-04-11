Отрезав лишь кусочек, гости потеряли дар речи: как самостоятельно приготовить дома творожную пасху с секретом внутри

Традиционную пасху можно превратить в изысканный десерт, если дополнить творог шоколадом и ванилью. Главный секрет кроется внутри — сердцевина из мороженого не только удивит гостей и домочадцев, но и сделает блюдо более оригинальным. Простой и эффектной идеей для праздничного стола с «Клопс» поделились находчивые читатели.
Ингредиенты
- творог 9% — 500 г;
- сливки 33% — 170 мл;
- сливочное масло — 90 г;
- сахар или сахарная пудра — 60 г;
- какао-порошок — 150 г;
- ванильное мороженое — 100 г.
Приготовление
С помощью миксера взбить сливки с сахаром и маслом. Туда же через мелкое сито протереть творог и всыпать какао-порошок.
Форму для пасхи застелить марлей и заполнить шоколадно-творожной массой. Содержимое должно отставать от краёв на 2–3 см. Сверху накрыть гнётом и убрать в холодильник на 12 часов, периодически сливая лишнюю жидкость.
В готовой пасхе с помощью ложки выскрести немного сердцевины. Освободившееся пространство заполнить ванильным мороженым. Закрыть низ остатками пасхи и снова убрать в холодильник на 1,5–2 часа. Готовый десерт переда подачей остудить в морозилке в течение 10 минут, чтобы начинка держала форму.
Творожная пасха считается довольно калорийным блюдом из-за обилия жирных сливок и масла. Для тех, кто даже в праздники считает КБЖУ, «Клопс» узнал диетический рецепт этого десерта.