Отрезав лишь кусочек, гости потеряли дар речи: как самостоятельно приготовить дома творожную пасху с секретом внутри

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Традиционную пасху можно превратить в изысканный десерт, если дополнить творог шоколадом и ванилью. Главный секрет кроется внутри — сердцевина из мороженого не только удивит гостей и домочадцев, но и сделает блюдо более оригинальным. Простой и эффектной идеей для праздничного стола с «Клопс» поделились находчивые читатели.

Ингредиенты

  • творог 9% — 500 г;
  • сливки 33% — 170 мл;
  • сливочное масло — 90 г;
  • сахар или сахарная пудра — 60 г;
  • какао-порошок — 150 г; 
  • ванильное мороженое — 100 г. 

Приготовление

С помощью миксера взбить сливки с сахаром и маслом. Туда же через мелкое сито протереть творог и всыпать какао-порошок. 

Форму для пасхи застелить марлей и заполнить шоколадно-творожной массой. Содержимое должно отставать от краёв на 2–3 см. Сверху накрыть гнётом и убрать в холодильник на 12 часов, периодически сливая лишнюю жидкость. 

В готовой пасхе с помощью ложки выскрести немного сердцевины. Освободившееся пространство заполнить ванильным мороженым. Закрыть низ остатками пасхи и снова убрать в холодильник на 1,5–2 часа. Готовый десерт переда подачей остудить в морозилке в течение 10 минут, чтобы начинка держала форму. 

Творожная пасха считается довольно калорийным блюдом из-за обилия жирных сливок и масла. Для тех, кто даже в праздники считает КБЖУ, «Клопс» узнал диетический рецепт этого десерта

