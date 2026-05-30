Хрустящая закуска с жидким центром: как пожарить дома сырные шарики в панировке

Плавленый сыр встречается в рецептах блюд из мяса, птицы и теста, но что, если сделать закуску только из сыра? Получатся шарики с хрустящей корочкой и жидким центром, которые идеально подойдут к овощному гарниру или пиву. Как приготовить такое блюдо своими руками, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- пармезан — 150 г;
- чеддер — 150 г;
- пшеничная мука — 4 ст. л;
- яйца — 3 шт;
- растительное масло — 500 мл;
- панировочные сухари — 2 ст. л;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Оба вида сыра натереть на крупной тёрке. Добавить яйца с солью и перемешать. Затем всыпать муку и слепить из теста колобки размером с перепелиное яйцо.
Обвалять шарики в панировочных сухарях и обжарить со всех сторон в кипящем масле, пока корочка не станет золотистой.
Выложить в неё полученные колобки, обвалять их со всех сторон. В процессе важно их постоянно переворачивать ложкой, чтобы ничто не пригорело и не прилипло. Готовую закуску выложить на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир. Подавать в тёплом виде с чесночным, сырным соусом или «Барбекю».
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