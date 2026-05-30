Хрустящая закуска с жидким центром: как пожарить дома сырные шарики в панировке

Ингредиенты

пармезан — 150 г;

чеддер — 150 г;

пшеничная мука — 4 ст. л;

яйца — 3 шт;

растительное масло — 500 мл;

панировочные сухари — 2 ст. л;

соль — по вкусу.

Приготовление

Оба вида сыра натереть на крупной тёрке. Добавить яйца с солью и перемешать. Затем всыпать муку и слепить из теста колобки размером с перепелиное яйцо.

Обвалять шарики в панировочных сухарях и обжарить со всех сторон в кипящем масле, пока корочка не станет золотистой.

Выложить в неё полученные колобки, обвалять их со всех сторон. В процессе важно их постоянно переворачивать ложкой, чтобы ничто не пригорело и не прилипло. Готовую закуску выложить на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир. Подавать в тёплом виде с чесночным, сырным соусом или «Барбекю».