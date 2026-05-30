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Хрустящая закуска с жидким центром: как пожарить дома сырные шарики в панировке

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Хрустящая закуска с жидким центром: как пожарить дома сырные шарики в панировке - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Плавленый сыр встречается в рецептах блюд из мяса, птицы и теста, но что, если сделать закуску только из сыра? Получатся шарики с хрустящей корочкой и жидким центром, которые идеально подойдут к овощному гарниру или пиву. Как приготовить такое блюдо своими руками, узнал «Клопс». 

Ингредиенты

  • пармезан — 150 г; 
  • чеддер — 150 г;
  • пшеничная мука — 4 ст. л;
  • яйца — 3 шт;
  • растительное масло — 500 мл;
  • панировочные сухари — 2 ст. л; 
  • соль — по вкусу. 

Приготовление

Оба вида сыра натереть на крупной тёрке. Добавить яйца с солью и перемешать. Затем всыпать муку и слепить из теста колобки размером с перепелиное яйцо.

Обвалять шарики в панировочных сухарях и обжарить со всех сторон в кипящем масле, пока корочка не станет золотистой. 

Выложить в неё полученные колобки, обвалять их со всех сторон. В процессе важно их постоянно переворачивать ложкой, чтобы ничто не пригорело и не прилипло. Готовую закуску выложить на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир. Подавать в тёплом виде с чесночным, сырным соусом или «Барбекю». 

Для любителей закусок с расплавленным сыром «Клопс» также нашёл рецепт запечённых шампиньонов с начинкой

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