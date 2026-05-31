Блюдо, пробивающее на слезу ностальгии: как самому приготовить сочные вареники с вишней и творогом

Ингредиенты

мука — 350 г; вишня без косточек — 350 г; творог — 200 г; кефир — 200 мл; желток — 1 шт; сахар — 1 стакан; крахмал — 1 ст. л.

Приготовление

Просеять муку с содой и солью. В другой миске с помощью миксера взбить желток с сахаром, пока масса не посветлеет. Влить тёплый кефир и перемешать до однородной консистенции.

В муке сделать углубление и добавить жидкие ингредиенты. Замесить эластичное тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Накрыть колобок пищевой плёнкой и оставить подходить на полчаса.

Нарезать тесто на 25 равных частей, раскатать их в небольшие блины толщиной около 2 см.

Смешать стакан сахара с ложкой крахмала и добавить в творог. На каждый кружок теста выложить творог и ягоды. Плотно защипать края и промять их вилкой.

Вскипятить подсоленную воду и опустить в них вареники. Когда они всплывут, готовить ещё 3–5 минут. Подавать вареники со сливочным маслом, сметаной или греческим йогуртом.