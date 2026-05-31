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Блюдо, пробивающее на слезу ностальгии: как самому приготовить сочные вареники с вишней и творогом

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Блюдо, пробивающее на слезу ностальгии: как самому приготовить сочные вареники с вишней и творогом - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Есть блюда, которые с первого укуса возвращают нас в детство, например, пирожки, напоминающие о бабушке, или сырники, сделанные любящей мамой. В эту категорию попадают и вареники с творогом и вишней. Будучи взрослым, их приходится покупать или заказывать за большие деньги в кафе, ведь приготовить их слишком сложно. Однако так кажется лишь на первый взгляд — на самом деле рецепт этого десерта довольно прост. Как своими руками слепить сочные вареники с вишней и творогом, узнал «Клопс».

Ингредиенты

  1. мука — 350 г;
  2. вишня без косточек — 350 г; 
  3. творог — 200 г;
  4. кефир — 200 мл;
  5. желток — 1 шт;
  6. сахар — 1 стакан;
  7. крахмал — 1 ст. л. 

Приготовление 

Просеять муку с содой и солью. В другой миске с помощью миксера взбить желток с сахаром, пока масса не посветлеет. Влить тёплый кефир и перемешать до однородной консистенции. 

В муке сделать углубление и добавить жидкие ингредиенты. Замесить эластичное тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Накрыть колобок пищевой плёнкой и оставить подходить на полчаса.  

Нарезать тесто на 25 равных частей, раскатать их в небольшие блины толщиной около 2 см.  

Смешать стакан сахара с ложкой крахмала и добавить в творог. На каждый кружок теста выложить творог и ягоды. Плотно защипать края и промять их вилкой. 

Вскипятить подсоленную воду и опустить в них вареники. Когда они всплывут, готовить ещё 3–5 минут. Подавать вареники со сливочным маслом, сметаной или греческим йогуртом.

Ещё один простой рецепт десерта, который вызывает ностальгию по детству, — ленивый манник на яблочном соке

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