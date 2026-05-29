Домашние сбежались на аромат мяса и смели всё за 5 минут: делимся самым простым рецептом сочных чебуреков

Чебуреки любят за хрустящую корочку и нежное мясо, однако во многих местах их подают размокшими и пресными. Гораздо вкуснее это блюдо получается дома, ведь при приготовлении можно самостоятельно отрегулировать количество масла и специй. Простым рецептом чебуреков на скорую руку с «Клопс» поделились опытные кулинары.
Ингредиенты
- мука — 500 г;
- кипяток — 200 мл;
- фарш (свинина и говядина) — 500 г;
- репчатый лук — 2 шт;
- хмели-сунели — 1 ст л;
- растительное масло — для жарки;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
В горке муки сделать углубление, влить подсоленный кипяток с растительным маслом и замешать тесто. Когда оно остынет, положить в миску, накрыть плёнкой и дать настояться при комнатной температуре.
Лук измельчить в блендере или мясорубке, смешать с фаршем и специями. Чтобы начинка получилась ещё сочнее, в неё можно добавить немного воды или бульона.
Раскатать тесто в тонкие лепёшки. На половинку каждой выложить фарш, а сверху накрыть вторым слоем. Края приплюснуть пальцами и вилкой.
Обжарить в большом количестве горячего масла с обеих сторон до золотистой корочки. Выложить готовые чебуреки на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.
Ещё один рецепт, где мясо идеально сочетается с тестом, — сочный Ластерширский пирог со свининой.