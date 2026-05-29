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Домашние сбежались на аромат мяса и смели всё за 5 минут: делимся самым простым рецептом сочных чебуреков

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Домашние сбежались на аромат мяса и смели всё за 5 минут: делимся самым простым рецептом сочных чебуреков - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Чебуреки любят за хрустящую корочку и нежное мясо, однако во многих местах их подают размокшими и пресными. Гораздо вкуснее это блюдо получается дома, ведь при приготовлении можно самостоятельно отрегулировать количество масла и специй. Простым рецептом чебуреков на скорую руку с «Клопс» поделились опытные кулинары. 

Ингредиенты 

  • мука — 500 г;
  • кипяток — 200 мл;
  • фарш (свинина и говядина) — 500 г;
  • репчатый лук — 2 шт; 
  • хмели-сунели — 1 ст л;
  • растительное масло — для жарки;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление 

В горке муки сделать углубление, влить подсоленный кипяток с растительным маслом и замешать тесто. Когда оно остынет, положить в миску, накрыть плёнкой и дать настояться при комнатной температуре. 

Лук измельчить в блендере или мясорубке, смешать с фаршем и специями. Чтобы начинка получилась ещё сочнее, в неё можно добавить немного воды или бульона. 

Раскатать тесто в тонкие лепёшки. На половинку каждой выложить фарш, а сверху накрыть вторым слоем. Края приплюснуть пальцами и вилкой. 

Обжарить в большом количестве горячего масла с обеих сторон до золотистой корочки. Выложить готовые чебуреки на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир. 

Ещё один рецепт, где мясо идеально сочетается с тестом, — сочный Ластерширский пирог со свининой

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