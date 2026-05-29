Домашние сбежались на аромат мяса и смели всё за 5 минут: делимся самым простым рецептом сочных чебуреков

Ингредиенты

мука — 500 г;

кипяток — 200 мл;

фарш (свинина и говядина) — 500 г;

репчатый лук — 2 шт;

хмели-сунели — 1 ст л;

растительное масло — для жарки;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

В горке муки сделать углубление, влить подсоленный кипяток с растительным маслом и замешать тесто. Когда оно остынет, положить в миску, накрыть плёнкой и дать настояться при комнатной температуре.

Лук измельчить в блендере или мясорубке, смешать с фаршем и специями. Чтобы начинка получилась ещё сочнее, в неё можно добавить немного воды или бульона.

Раскатать тесто в тонкие лепёшки. На половинку каждой выложить фарш, а сверху накрыть вторым слоем. Края приплюснуть пальцами и вилкой.

Обжарить в большом количестве горячего масла с обеих сторон до золотистой корочки. Выложить готовые чебуреки на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.