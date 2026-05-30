Бессмертная классика на каждый день: делимся самым простым рецептом мяса по-французски с сыром и томатами

Ингредиенты

свинина (карбонат или шея) — 600 г;

картофель — 4 шт;

лук — 2 шт;

твёрдый сыр — 200 г;

майонез — 3 ст. л;

помидоры — 2 шт;

соль, перец, прованские травы — по вкусу.

Приготовление

Нарезать мясо тонкими пластами толщиной около сантиметра, слегка отбить, посолить и поперчить. Снять с картофеля кожицу и овощечисткой нарезать на полупрозрачные слайсы. Положить их в миску с холодной водой, чтобы избежать окисления.

Лук нашинковать полукольцами, сыр натереть на мелкой тёрке, помидоры - тонкими кольцами. Смазать форму для выпечки растительным маслом и выложить все ингредиенты слоями: сначала картофель, затем куски свинины, майонез, лук и сыр.

Сверху щедро посыпать сыром и поставить запеканку в разогретую до 180 °С духовку на 40 минут. Подавать в горячем виде.