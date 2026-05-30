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Бессмертная классика на каждый день: делимся самым простым рецептом мяса по-французски с сыром и томатами

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Бессмертная классика на каждый день: делимся самым простым рецептом мяса по-французски с сыром и томатами - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Мясо по-французски — простое блюдо, которое можно готовить хоть каждый день. В этой слоёной запеканке идеально всё: свинина прекрасно сочетается с плавленым сыром и томатами, а пикантности блюду придаёт майонез. Главное, чтобы ингредиенты не «поплыли» и блюдо хорошо держало форму. Как приготовить идеальный обед, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  • свинина (карбонат или шея) — 600 г;
  • картофель — 4 шт;
  • лук — 2 шт;
  • твёрдый сыр — 200 г;
  • майонез — 3 ст. л; 
  • помидоры — 2 шт;
  • соль, перец, прованские травы — по вкусу. 

Приготовление 

Нарезать мясо тонкими пластами толщиной около сантиметра, слегка отбить, посолить и поперчить. Снять с картофеля кожицу и овощечисткой нарезать на полупрозрачные слайсы. Положить их в миску с холодной водой, чтобы избежать окисления.  

Лук нашинковать полукольцами, сыр натереть на мелкой тёрке, помидоры - тонкими кольцами. Смазать форму для выпечки растительным маслом и выложить все ингредиенты слоями: сначала картофель, затем куски свинины, майонез, лук и сыр. 

Сверху щедро посыпать сыром и поставить запеканку в разогретую до 180 °С духовку на 40 минут. Подавать в горячем виде. 

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