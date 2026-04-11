Вся Вселенная в одной корзине: как раскрасить яйца на Пасху в космическом стиле

Что понадобится

белые куриные яйца;

пищевые красители (синий, фиолетовый, чёрный, розовый);

губка;

перчатки;

уксус 9%;

белый акрил или гуашь;

зубочистки или тонкая кисточка.

Порядок действий

Яйца отварить вкрутую, остудить, тщательно помыть и обезжирить. В разных пиалах развести красители, согласно инструкции на упаковке.

Обмакнуть губку в каждый цвет и нанести на скорлупу разноцветный фон таким образом, чтобы он напоминал тёмное сине-фиолетовое небо. Если местами обтереть краску салфеткой, получатся красивые полупрозрачные разводы.

Затем тонкой с помощью кисточки или зубочистки нарисовать белой краской звёзды. Это могут быть как хаотично расставленные точки, так и схемы настоящих созвездий. Готовые яйца оставить подсыхать на 10–15 минут.