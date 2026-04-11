Вся Вселенная в одной корзине: как раскрасить яйца на Пасху в космическом стиле

Пасха — это не только христианский праздник, но и повод для творческих экспериментов всей семьёй. Если простые красители и термоплёнки уже не вдохновляют, можно попробовать превратить обычную скорлупу в мини-карту звёздного неба. Как это сделать, «Клопс» рассказали креативные читатели. 

Что понадобится 

  • белые куриные яйца;
  • пищевые красители (синий, фиолетовый, чёрный, розовый);
  • губка;
  • перчатки;
  • уксус 9%; 
  • белый акрил или гуашь; 
  • зубочистки или тонкая кисточка. 

Порядок действий 

Яйца отварить вкрутую, остудить, тщательно помыть и обезжирить. В разных пиалах развести красители, согласно инструкции на упаковке. 

Обмакнуть губку в каждый цвет и нанести на скорлупу разноцветный фон таким образом, чтобы он напоминал тёмное сине-фиолетовое небо. Если местами обтереть краску салфеткой, получатся красивые полупрозрачные разводы.  

Затем тонкой с помощью кисточки или зубочистки нарисовать белой краской звёзды. Это могут быть как хаотично расставленные точки, так и схемы настоящих созвездий. Готовые яйца оставить подсыхать на 10–15 минут. 

Придать скорлупе яркий цвет можно не только покупными красителями, но и натуральными. Для этого подойдут кофе, краснокочанная капуста, морковь, а также луковая шелуха, каркаде, куркума, свёкла и шпинат.

