23:45

Как драники, но более нежные и хрустящие: готовим дома классические хашбрауны

  1. Рецепты
Автор:
Как драники, но более нежные и хрустящие: готовим дома классические хашбрауны - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Хашбрауны — американская версия всем знакомых драников. Они отличаются от белорусского блюда более нежной текстурой, так как их готовят не из сырого картофеля, и более хрустящей корочкой. Кроме того, в них не добавляют лук, грибы и мясо, а только специи и муку. Как приготовить настоящие хашбрауны на домашней кухне, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  1. картофель — 600 г;
  2. сушёная паприка — 1 ч. л;
  3. сушёный чеснок — 1 ч. л;
  4. куриное яйцо — 1 шт;
  5. пшеничная мука — 2 ст. л;
  6. растительное масло — 2—3 ст. л;
  7. соль, перец - по вкусу.  

Приготовление 

Картофель тщательно помыть и вместе с кожурой залить холодной водой. Поставить на сильный огонь. После закипания варить ещё 30 минут, слить жидкость и снять кожицу. 

Отварную картошку натереть на крупной тёрке, добавить муку, специи с яйцом и замешать тесто. Разделить на равные части и влажными руками сформировать небольшие котлеты. 

Предварительно разогреть сковороду с растительным маслом. Обжарить на сильном огне по 2–3 минуты с каждой стороны до хрустящей корочки. 

Хашбрауны, как и драники, подают со сметаной и свежей зеленью. Однако укроп и петрушка — скоропортящиеся продукты, которые требуют особенных условий хранения. Как правильно упаковать веточки зелени, чтобы они не завяли на следующий день после покупки, узнал «Клопс». 

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Как драники, но более нежные и хрустящие: готовим дома классические хашбрауны
Вчера
23:45
Три способа для любого покрытия: как отмыть сковороду-гриль от въевшегося нагара
Вчера
10:59
Жидкий желток без подгорелых краёв: разбираем самые частые ошибки приготовления яичницы-глазуньи
Вчера
04:21
Уютный ужин на скорую руку: готовим дома жареную картошку с грибами на всю семью
Вчера
01:46
Один ингредиент меняет всё: делимся секретным рецептом сытных макарон по-флотски
Вчера
00:12
Все новости по теме
655
Кулинария рецепты