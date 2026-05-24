Как драники, но более нежные и хрустящие: готовим дома классические хашбрауны

Ингредиенты

картофель — 600 г; сушёная паприка — 1 ч. л; сушёный чеснок — 1 ч. л; куриное яйцо — 1 шт; пшеничная мука — 2 ст. л; растительное масло — 2—3 ст. л; соль, перец - по вкусу.

Приготовление

Картофель тщательно помыть и вместе с кожурой залить холодной водой. Поставить на сильный огонь. После закипания варить ещё 30 минут, слить жидкость и снять кожицу.

Отварную картошку натереть на крупной тёрке, добавить муку, специи с яйцом и замешать тесто. Разделить на равные части и влажными руками сформировать небольшие котлеты.

Предварительно разогреть сковороду с растительным маслом. Обжарить на сильном огне по 2–3 минуты с каждой стороны до хрустящей корочки.