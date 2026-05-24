Как драники, но более нежные и хрустящие: готовим дома классические хашбрауны

Хашбрауны — американская версия всем знакомых драников. Они отличаются от белорусского блюда более нежной текстурой, так как их готовят не из сырого картофеля, и более хрустящей корочкой. Кроме того, в них не добавляют лук, грибы и мясо, а только специи и муку. Как приготовить настоящие хашбрауны на домашней кухне, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- картофель — 600 г;
- сушёная паприка — 1 ч. л;
- сушёный чеснок — 1 ч. л;
- куриное яйцо — 1 шт;
- пшеничная мука — 2 ст. л;
- растительное масло — 2—3 ст. л;
- соль, перец - по вкусу.
Приготовление
Картофель тщательно помыть и вместе с кожурой залить холодной водой. Поставить на сильный огонь. После закипания варить ещё 30 минут, слить жидкость и снять кожицу.
Отварную картошку натереть на крупной тёрке, добавить муку, специи с яйцом и замешать тесто. Разделить на равные части и влажными руками сформировать небольшие котлеты.
Предварительно разогреть сковороду с растительным маслом. Обжарить на сильном огне по 2–3 минуты с каждой стороны до хрустящей корочки.
Хашбрауны, как и драники, подают со сметаной и свежей зеленью.