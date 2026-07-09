Готовимся в зиме летом: как сварить вишнёвое варенье, чтобы оно не получилось слишком приторным и жидким

Ингредиенты

вишня — 1 кг;

сахар — 1 кг.

Приготовление

Вишню перебрать, очистить от всех косточек и веточек, затем промыть и обсушить. Переложить ягоды в кастрюлю с толстым дном. Важно выбрать либо эмалированную посуду или из нержавеющей стали, так как алюминий и чугун могут дать варенью неприятный привкус.

Засыпать вишню сахаром, перемешать и дать постоять при комнатной температуре несколько часов, чтобы выделился весь сок. Поставить кастрюлю на плиту, довести массу до кипения и проварить 5 минут. Затем дать полностью остыть.

Повторить процедуру ещё 2–3 раза до тех пор, пока сироп заметно не загустеет. Разлить всё по стерилизованным банкам и плотно закрыть крышками. Перевернуть тару вверх дном, обернуть тёплым одеялом и дать остыть. Готовое варенье хранить в холодильнике.