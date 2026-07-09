Готовимся в зиме летом: как сварить вишнёвое варенье, чтобы оно не получилось слишком приторным и жидким

Июль — время, когда на каждом углу можно купить и собрать килограммы свежей вишни. Её вкусно есть просто так, добавлять в каши и десерты, но ещё из неё можно сварить сладкое варенье, которое в холодные зимние вечера будет напоминать о теплоте летнего солнца. Как приготовить его дома своими руками, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- вишня — 1 кг;
- сахар — 1 кг.
Приготовление
Вишню перебрать, очистить от всех косточек и веточек, затем промыть и обсушить. Переложить ягоды в кастрюлю с толстым дном. Важно выбрать либо эмалированную посуду или из нержавеющей стали, так как алюминий и чугун могут дать варенью неприятный привкус.
Засыпать вишню сахаром, перемешать и дать постоять при комнатной температуре несколько часов, чтобы выделился весь сок. Поставить кастрюлю на плиту, довести массу до кипения и проварить 5 минут. Затем дать полностью остыть.
Повторить процедуру ещё 2–3 раза до тех пор, пока сироп заметно не загустеет. Разлить всё по стерилизованным банкам и плотно закрыть крышками. Перевернуть тару вверх дном, обернуть тёплым одеялом и дать остыть. Готовое варенье хранить в холодильнике.