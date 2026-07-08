Без лишнего масла и сахара: три способа сделать дома полезный попкорн под кино и сериал

Под фильм или сериал хочется как в кинотеатре похрустеть попкорном, но в магазинах он дорогой, слишком сладкий, пересоленный и, что самое главное, чересчур жирный. Лучше всего сделать его дома самостоятельно, ведь так блюдо получается менее калорийным и, соответственно, более полезным. Однако важно соблюсти несколько правил и выбрать удобный способ приготовления. Три самых популярных из них разобрал «Клопс».
Ингредиенты
- кукурузные зёрна — 80 г;
- растительное масло — 1 ст. л;
- соль, сахарная пудра или другие добавки — по вкусу.
В сковороде
В глубокую сковороду с высокими бортами и плотно закрывающейся крышкой налить масло и разогреть его на среднем огне. Проверить температуру можно, кинув зёрнышко: если начало вращаться и трещать — готово.
Засыпать в масло остальные зёрна и накрыть крышкой. Важно тщательно перемешивать кукурузу, чтобы ничего не пригорело, а мало распределилось по поверхности тонким слоем. Когда хлопки станут звучать раз в 2–3 секунды, а все оболочки раскроются, убрать сковороду с огня и извлечь нераскрывшиеся зёрна.
Готовый попкорн посыпать морской солью, сахарной пудрой или сырным порошком, полить сиропом или добавить другие топинги.
В кастрюле
Порядок действий тот же, что в сковороде, однако потребуется тара с толстым дном, а в процессе надо будет тщательно перемешивать лопающиеся зёрна ложкой, иначе нижний слой пригорит. Этот способ более удобный для больших порций попкорна, но требует большей внимательности.
Духовка
Смешайте зёрна с небольшим количеством масла. Пересыпать их в пакет для выпечки из пергаментной бумаги и плотной закрыть (скрепить края степлером или прошить ниткой). Поставить в разогретую до 180 °C духовку.
Через 20–30 минут, когда хлопки станут редкими, достать пакет, сделать небольшой надрез, чтобы выпустить горячий пар. Затем пересыпать попкорн в большую миску и приправить топингами.
Совет редакции
Перед приготовлением зёрна не надо мыть, наоборот, они должны быть абсолютно сухими. В противном случае влага размягчит оболочку и она не раскроется.
Если зёрен слишком много, они будут мешать друг другу прогреваться, и часть из них не раскроется. На большую порцию лучше готовить не всё за раз, а в несколько заходов.
Если посыпать попкорн солью или сахаром, сначала нужно слегка сбрызнуть его маслом, чтобы приправы легли равномерно и плотно прилипли к поверхности.
Под домашний просмотр фильмов и сериалов также идеально подходит кесадилья с овощами и расплавленным сыром.