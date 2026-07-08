Без лишнего масла и сахара: три способа сделать дома полезный попкорн под кино и сериал

Ингредиенты

кукурузные зёрна — 80 г;

растительное масло — 1 ст. л;

соль, сахарная пудра или другие добавки — по вкусу.

В сковороде

В глубокую сковороду с высокими бортами и плотно закрывающейся крышкой налить масло и разогреть его на среднем огне. Проверить температуру можно, кинув зёрнышко: если начало вращаться и трещать — готово.

Засыпать в масло остальные зёрна и накрыть крышкой. Важно тщательно перемешивать кукурузу, чтобы ничего не пригорело, а мало распределилось по поверхности тонким слоем. Когда хлопки станут звучать раз в 2–3 секунды, а все оболочки раскроются, убрать сковороду с огня и извлечь нераскрывшиеся зёрна.

Готовый попкорн посыпать морской солью, сахарной пудрой или сырным порошком, полить сиропом или добавить другие топинги.

В кастрюле

Порядок действий тот же, что в сковороде, однако потребуется тара с толстым дном, а в процессе надо будет тщательно перемешивать лопающиеся зёрна ложкой, иначе нижний слой пригорит. Этот способ более удобный для больших порций попкорна, но требует большей внимательности.

Духовка

Смешайте зёрна с небольшим количеством масла. Пересыпать их в пакет для выпечки из пергаментной бумаги и плотной закрыть (скрепить края степлером или прошить ниткой). Поставить в разогретую до 180 °C духовку.

Через 20–30 минут, когда хлопки станут редкими, достать пакет, сделать небольшой надрез, чтобы выпустить горячий пар. Затем пересыпать попкорн в большую миску и приправить топингами.

Совет редакции

Перед приготовлением зёрна не надо мыть, наоборот, они должны быть абсолютно сухими. В противном случае влага размягчит оболочку и она не раскроется.

Если зёрен слишком много, они будут мешать друг другу прогреваться, и часть из них не раскроется. На большую порцию лучше готовить не всё за раз, а в несколько заходов.

Если посыпать попкорн солью или сахаром, сначала нужно слегка сбрызнуть его маслом, чтобы приправы легли равномерно и плотно прилипли к поверхности.