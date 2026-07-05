Классический десерт с новой идеей: делимся правильным рецептом творожной запеканки с соусом из свежих ягод

Ингредиенты

творог жирностью 5–9% — 500 г; манная крупа — 3 ст. л; сахар — 3 ст. л; яйца — 3 шт; сметана 20% — 2 ст. л; ванильный сахар — 1 ч. л; разрыхлитель — 1 ч. л; сливочное масло — 1 ст. л; свежие ягоды (малина, черника, смородина и/или клубника) — 300 г; кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Приготовление

В сотейнике с толстым дном смешать ягоды с сахаром и поставить на средний огонь. Когда масса закипит, убавить огонь до минимума и, тщательно помешивая, добавить крахмал. Дать остыть при комнатной температуре. По желанию можно пробить варенье через блендер, чтобы консистенция была более однородной.

Творог процедить через сито. В отдельной миске взбить яйца с сахаром до лёгкой пенки. Добавить сметану, перемешать и перелить к творогу. Всё тщательно перемешать, всыпать манку и разрыхлитель. Дать настояться 10–15 минут, чтобы крупа набухла.

Форму смазать сливочным маслом, заполнить творожной основой и запекать 30–40 минут в разогретой до 180 °С духовке. Готовую запеканку нарезать на порционные куски и полить ягодным соусом. Украсить листиками свежей мяты.