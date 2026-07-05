Минимум сахара, максимум пользы: готовим дома идеальный десерт в жару — ягодный сорбет из свежих ягод

Ингредиенты

свежие малина, клубника, черника, смородина или другие любимые ягоды — 400 г;

банан — 1 шт;

лимонный сок — 1 ст. л;

свежая мята — 1 веточка.

Приготовление

Свежие ягоды промыть и обсушить бумажным полотенцем, замороженные должны полностью оттаять при комнатной температуре.

Измельчить в блендере до однородной консистенции вместе с бананом. По желанию можно добавить немного мёда или сахарной пудры. Если текстура получилась слишком плотной, добавить пару столовых ложек воды или молока. Процедить смесь через сито, чтобы убрать мелкие косточки и кусочки кожицы.

Перелить смесь в плоский контейнер и поставить в морозилку. Каждые полчаса доставать и перемешивать вилкой, чтобы избежать образования больших кристалликов льда. На весь процесс уйдёт около 3–5 часов. Готовый сорбет разложить по креманкам и украсить свежей мятой.