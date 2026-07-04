Сливочная нежность и аромат лета: как приготовить сочные куриные грудки в маринаде из йогурта и трав

Ингредиенты

куриная грудка — 700 г;

греческий йогурт без добавок — 200 г;

чеснок — 2–3 зубчика;

паприка, куркума, прованские травы — по 1 ч. л;

лимон — 1 шт;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Курицу обсушить и, если куски слишком толстые, слегка отбить скалкой. Йогурт смешать с мелконарезанной зеленью, лимонной цедрой, специями и пропущенным через пресс чесноком.

Обмазать грудки маринадом, переложить в контейнер или пакет, убрать в холодильник на ночь. Выложить мясо в смазанную маслом форму и отправить на 20 минут в разогретую до 180 °С духовку. Если при разрезании ножом вытекает прозрачный сок, можно доставать.