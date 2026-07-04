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Сливочная нежность и аромат лета: как приготовить сочные куриные грудки в маринаде из йогурта и трав

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Сливочная нежность и аромат лета: как приготовить сочные куриные грудки в маринаде из йогурта и трав - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Куриная грудка часто получается сухой и безвкусной. Чтобы справиться с этой проблемой, мясо стоит замариновать. Лучше всего для этого подойдёт йогурт, так как кисломолочные бактерии отлично размягчают волокна, а также травы, которые придадут блюду лёгкий аромат лета. Как приготовить такое блюдо, узнал «Клопс». 

Ингредиенты

  • куриная грудка — 700 г;
  • греческий йогурт без добавок — 200 г;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • паприка, куркума, прованские травы — по 1 ч. л;
  • лимон — 1 шт;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление 

Курицу обсушить и, если куски слишком толстые, слегка отбить скалкой. Йогурт смешать с мелконарезанной зеленью, лимонной цедрой, специями и пропущенным через пресс чесноком. 

Обмазать грудки маринадом, переложить в контейнер или пакет, убрать в холодильник на ночь. Выложить мясо в смазанную маслом форму и отправить на 20 минут в разогретую до 180 °С духовку. Если при разрезании ножом вытекает прозрачный сок, можно доставать. 

На гарнир к маринованной куриной грудке идеально подойдёт булгур с запечёнными овощами

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