Сливочная нежность и аромат лета: как приготовить сочные куриные грудки в маринаде из йогурта и трав

Куриная грудка часто получается сухой и безвкусной. Чтобы справиться с этой проблемой, мясо стоит замариновать. Лучше всего для этого подойдёт йогурт, так как кисломолочные бактерии отлично размягчают волокна, а также травы, которые придадут блюду лёгкий аромат лета. Как приготовить такое блюдо, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- куриная грудка — 700 г;
- греческий йогурт без добавок — 200 г;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- паприка, куркума, прованские травы — по 1 ч. л;
- лимон — 1 шт;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Курицу обсушить и, если куски слишком толстые, слегка отбить скалкой. Йогурт смешать с мелконарезанной зеленью, лимонной цедрой, специями и пропущенным через пресс чесноком.
Обмазать грудки маринадом, переложить в контейнер или пакет, убрать в холодильник на ночь. Выложить мясо в смазанную маслом форму и отправить на 20 минут в разогретую до 180 °С духовку. Если при разрезании ножом вытекает прозрачный сок, можно доставать.
На гарнир к маринованной куриной грудке идеально подойдёт булгур с запечёнными овощами.