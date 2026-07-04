Ароматный обед и чистая кухня: делимся рецпетом трески с томатами и оливками, запечёнными в конверте

Порой приходится отказывать себе в роскошном ужине и обеде из-за нежелания долго мыть посуду, например, пригоревший противень или жирную сковородку. В такой ситуации спасает конверт из пергаментной бумаги. Он не только сохраняет чистоту на кухне, но и запечатывает все соки в блюде. Для такого способа идеально подходит треска с помидорами, маслинами и специями. Как правильно запечь рыбу в конверте, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- филе трески — 500 г;
- лимон — 0,5 шт;
- репчатый лук — 1 шт;
- помидоры черри — 5–8 шт;
- маслины без косточек — 10 шт;
- сливочное масло — 1 ст. л;
- чеснок — 1 зубчик;
- сушёный тимьян, соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Филе трески обмакнуть бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу и разрезать на порционные куски. Сбрызнуть лимонным соком, посыпать приправами и выложить на лист пергамента.
Лук нарезать тонкими кольцами, маслины — кружочками, помидоры черри и чеснок — пополам. Поместить овощи вокруг рыбы, сверху положить кусочек сливочного масла, затем свернуть бумагу и надёжно закрепить края, чтобы конверт был плотно закрыт со всех сторон.
Переложить конверты на противень и отправить на 20 минут в духовку, разогретую до 180 °С. После запекания не стоит сразу разворачивать пергамент — пусть треска слегка остынет при комнатной температуре и впитает все соки.
Запечённую в конверте рыбу с овощами идеально дополнит домашняя маринованная редиска.