Ароматный обед и чистая кухня: делимся рецпетом трески с томатами и оливками, запечёнными в конверте

Ингредиенты

филе трески — 500 г; лимон — 0,5 шт; репчатый лук — 1 шт; помидоры черри — 5–8 шт; маслины без косточек — 10 шт; сливочное масло — 1 ст. л; чеснок — 1 зубчик; сушёный тимьян, соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Филе трески обмакнуть бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу и разрезать на порционные куски. Сбрызнуть лимонным соком, посыпать приправами и выложить на лист пергамента.

Лук нарезать тонкими кольцами, маслины — кружочками, помидоры черри и чеснок — пополам. Поместить овощи вокруг рыбы, сверху положить кусочек сливочного масла, затем свернуть бумагу и надёжно закрепить края, чтобы конверт был плотно закрыт со всех сторон.

Переложить конверты на противень и отправить на 20 минут в духовку, разогретую до 180 °С. После запекания не стоит сразу разворачивать пергамент — пусть треска слегка остынет при комнатной температуре и впитает все соки.