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Ароматный обед и чистая кухня: делимся рецпетом трески с томатами и оливками, запечёнными в конверте

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Ароматный обед и чистая кухня: делимся рецпетом трески с томатами и оливками, запечёнными в конверте - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Порой приходится отказывать себе в роскошном ужине и обеде из-за нежелания долго мыть посуду, например, пригоревший противень или жирную сковородку. В такой ситуации спасает конверт из пергаментной бумаги. Он не только сохраняет чистоту на кухне, но и запечатывает все соки в блюде. Для такого способа идеально подходит треска с помидорами, маслинами и специями. Как правильно запечь рыбу в конверте, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  1. филе трески — 500 г;
  2. лимон — 0,5 шт; 
  3. репчатый лук — 1 шт;
  4. помидоры черри — 5–8 шт;
  5. маслины без косточек — 10 шт;
  6. сливочное масло — 1 ст. л;
  7. чеснок — 1 зубчик;
  8. сушёный тимьян, соль, перец — по вкусу. 

Приготовление 

Филе трески обмакнуть бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу и разрезать на порционные куски. Сбрызнуть лимонным соком, посыпать приправами и выложить на лист пергамента. 

Лук нарезать тонкими кольцами, маслины — кружочками, помидоры черри и чеснок — пополам. Поместить овощи вокруг рыбы, сверху положить кусочек сливочного масла, затем свернуть бумагу и надёжно закрепить края, чтобы конверт был плотно закрыт со всех сторон. 

Переложить конверты на противень и отправить на 20 минут в духовку, разогретую до 180 °С. После запекания не стоит сразу разворачивать пергамент — пусть треска слегка остынет при комнатной температуре и впитает все соки. 

Запечённую в конверте рыбу с овощами идеально дополнит домашняя маринованная редиска.

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