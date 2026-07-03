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Самая простая закуска к мясу и главный ингредиент салатов: рассказываем, как правильно мариновать редис

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Самая простая закуска к мясу и главный ингредиент салатов: рассказываем, как правильно мариновать редис - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Маринованный редис — это яркая и хрустящая закуска, которая способна преобразить даже самое простое блюдо. Благодаря маринаду острота овоща сменяется приятной пикантностью, а сам корнеплод приобретает эффектный розовый оттенок. Его можно подавать как самостоятельное блюдо, так и в сочетании с жирными блюдами или свежими салатами. Готовится такая закуска за считанные минуты. Как именно, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  1. редис — 400–500 г;
  2. вода — 400 мл;
  3. сахар — 2 ч. л;
  4. соль — 1 ч. л;
  5. уксус 9% — 2 ст. л;
  6. свежая петрушка — 2–3 веточки;
  7. чеснок — 3 зубчика;
  8. перец душистый горошком — 5 шт.;
  9. горчица зернистая — 1 ч. л;
  10. кориандр в зёрнах — 0,5 ч. л;
  11. лавровый лист — 2 шт.

Приготовление 

Смешать сахар, соль, горчицу, перец, кориандр и лавровый лист. Залить всё водой, довести до кипения и варить 2 минуты. Снять кастрюлю с огня и дать отвару полностью остыть. Влить уксус и тщательно перемешать. 

Редис нарезать тонкими кружочками, переложить в банку и залить маринадом. Пряности можно отделить с помощью сита. Положить веточи петрушки и тонкие пластины чеснока. Плотно закрыть ёмкость крышкой и убрать в холодильник на ночь. 

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