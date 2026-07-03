Самая простая закуска к мясу и главный ингредиент салатов: рассказываем, как правильно мариновать редис

Ингредиенты

редис — 400–500 г; вода — 400 мл; сахар — 2 ч. л; соль — 1 ч. л; уксус 9% — 2 ст. л; свежая петрушка — 2–3 веточки; чеснок — 3 зубчика; перец душистый горошком — 5 шт.; горчица зернистая — 1 ч. л; кориандр в зёрнах — 0,5 ч. л; лавровый лист — 2 шт.

Приготовление

Смешать сахар, соль, горчицу, перец, кориандр и лавровый лист. Залить всё водой, довести до кипения и варить 2 минуты. Снять кастрюлю с огня и дать отвару полностью остыть. Влить уксус и тщательно перемешать.

Редис нарезать тонкими кружочками, переложить в банку и залить маринадом. Пряности можно отделить с помощью сита. Положить веточи петрушки и тонкие пластины чеснока. Плотно закрыть ёмкость крышкой и убрать в холодильник на ночь.