Самая простая закуска к мясу и главный ингредиент салатов: рассказываем, как правильно мариновать редис

Маринованный редис — это яркая и хрустящая закуска, которая способна преобразить даже самое простое блюдо. Благодаря маринаду острота овоща сменяется приятной пикантностью, а сам корнеплод приобретает эффектный розовый оттенок. Его можно подавать как самостоятельное блюдо, так и в сочетании с жирными блюдами или свежими салатами. Готовится такая закуска за считанные минуты. Как именно, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- редис — 400–500 г;
- вода — 400 мл;
- сахар — 2 ч. л;
- соль — 1 ч. л;
- уксус 9% — 2 ст. л;
- свежая петрушка — 2–3 веточки;
- чеснок — 3 зубчика;
- перец душистый горошком — 5 шт.;
- горчица зернистая — 1 ч. л;
- кориандр в зёрнах — 0,5 ч. л;
- лавровый лист — 2 шт.
Приготовление
Смешать сахар, соль, горчицу, перец, кориандр и лавровый лист. Залить всё водой, довести до кипения и варить 2 минуты. Снять кастрюлю с огня и дать отвару полностью остыть. Влить уксус и тщательно перемешать.
Редис нарезать тонкими кружочками, переложить в банку и залить маринадом. Пряности можно отделить с помощью сита. Положить веточи петрушки и тонкие пластины чеснока. Плотно закрыть ёмкость крышкой и убрать в холодильник на ночь.
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