Сочный обед с насыщенным вкусом и минимумом калорий: готовим булгур с разнообразием печёных овощей

Булгур с печёными овощами — это находка для тех, кто ценит сытные, но при этом гармоничные и лёгкие сочетания. В этом блюде нежная текстура крупы идеально дополняется плотными, чуть поджаристыми овощами, пропитанными оливковым маслом и специями. Яркий штрих в виде мяты мгновенно преображает вкус, добавляя ему особую пикантность и летнюю свежесть. Как приготовить сочный обед с минимумом калорий, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- булгур — 200 г;
- болгарский перец, баклажан, кабачок, помидор — 400–500 гр;
- оливковое масло — 2–3 ст. л;
- сок половины лимона или лайма — 1–2 ст. л;
- свежая мята — 1 пучок;
- сушёный чеснок, копчёная паприка — 1 ч. л;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Все овощи крупно нарезать и посолить. Спустя 10 минут слить лишнюю воду, полить оливковым маслом и приправить. Разложить овощи ровным слоем на застеленном пергаментом противне. Запекать 20–30 минут при 180 °С, пока они не станут мягкими внутри и румяными снаружи.
Булгур засыпать в кастрюлю с оливковым маслом и обжарить на сильном огне в течение 2–3 минут. Затем влить около 300 мл воды на стакан крупы и посолить. Накрыть крышкой и варить на медленном огне 15 минут. Снять с огня, кинуть веточку мяты и дать воде полностью впитаться.
На дно миски выложить булгур, а сверху печёные овощи. Готовое блюдо полить маслом и украсить свежими листиками мяты.
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