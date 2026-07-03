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Сочный обед с насыщенным вкусом и минимумом калорий: готовим булгур с разнообразием печёных овощей

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Сочный обед с насыщенным вкусом и минимумом калорий: готовим булгур с разнообразием печёных овощей - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Булгур с печёными овощами — это находка для тех, кто ценит сытные, но при этом гармоничные и лёгкие сочетания. В этом блюде нежная текстура крупы идеально дополняется плотными, чуть поджаристыми овощами, пропитанными оливковым маслом и специями. Яркий штрих в виде мяты мгновенно преображает вкус, добавляя ему особую пикантность и летнюю свежесть. Как приготовить сочный обед с минимумом калорий, узнал «Клопс».  

Ингредиенты 

  • булгур — 200 г;
  • болгарский перец, баклажан, кабачок, помидор — 400–500 гр;
  • оливковое масло — 2–3 ст. л;
  • сок половины лимона или лайма — 1–2 ст. л;
  • свежая мята — 1 пучок;
  • сушёный чеснок, копчёная паприка — 1 ч. л; 
  • соль, перец — по вкусу. 

Приготовление

Все овощи крупно нарезать и посолить. Спустя 10 минут слить лишнюю воду, полить оливковым маслом и приправить. Разложить овощи ровным слоем на застеленном пергаментом противне. Запекать 20–30 минут при 180 °С, пока они не станут мягкими внутри и румяными снаружи. 

Булгур засыпать в кастрюлю с оливковым маслом и обжарить на сильном огне в течение 2–3 минут. Затем влить около 300 мл воды на стакан крупы и посолить. Накрыть крышкой и варить на медленном огне 15 минут. Снять с огня, кинуть веточку мяты и дать воде полностью впитаться.  

На дно миски выложить булгур, а сверху печёные овощи. Готовое блюдо полить маслом и украсить свежими листиками мяты. 

Для тех, кто всё же хочет побаловать себя более сытным блюдом, «Клопс» узнал классический рецепт французского жульена с грибами и сырной шапкой

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