Сочный обед с насыщенным вкусом и минимумом калорий: готовим булгур с разнообразием печёных овощей

Ингредиенты

булгур — 200 г;

болгарский перец, баклажан, кабачок, помидор — 400–500 гр;

оливковое масло — 2–3 ст. л;

сок половины лимона или лайма — 1–2 ст. л;

свежая мята — 1 пучок;

сушёный чеснок, копчёная паприка — 1 ч. л;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Все овощи крупно нарезать и посолить. Спустя 10 минут слить лишнюю воду, полить оливковым маслом и приправить. Разложить овощи ровным слоем на застеленном пергаментом противне. Запекать 20–30 минут при 180 °С, пока они не станут мягкими внутри и румяными снаружи.

Булгур засыпать в кастрюлю с оливковым маслом и обжарить на сильном огне в течение 2–3 минут. Затем влить около 300 мл воды на стакан крупы и посолить. Накрыть крышкой и варить на медленном огне 15 минут. Снять с огня, кинуть веточку мяты и дать воде полностью впитаться.

На дно миски выложить булгур, а сверху печёные овощи. Готовое блюдо полить маслом и украсить свежими листиками мяты.