Запах выпечки, разносящий атмосферу уюта по всему дому: готовим нежнейшее творожное печенье с лесными ягодами

Летом в магазинах продаётся довольно много свежих ягод, которые можно использовать в выпечке. Например, малина и черника отлично сочетаются с нежным творожным тестом. Однако не каждый знает, как сохранить текстуру и форму ягод, побывавших в раскалённой духовке. Секрет приготовления творожного печенья с лесными ягодами узнал «Клопс».
Ингредиенты
- творог — 180 г;
- яйцо — 1 шт;
- сахар — 100 г;
- сливочное масло — 90 г;
- мука — 200 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л;
- ванилин — 10 г;
- свежие малина и черника/голубика — 130 г;
- крахмал — 1 ч. л.
Приготовление
Смешать муку, разрыхлитель, соль и ванилин. Добавить холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и перетереть всё руками в крошку.
Отдельно замесить творог, яйцо и 30 грамм сахара. Переложить всё в мучную смесь и тщательно перемешать. Скатать тесто в шаг, обернуть пищевой плёнкой и убрать в холодильник на полчаса.
Ягоды обвалять в крахмале, чтобы при запекании они не растеклись и не потеряли сок. Тесто разделить на несколько равных шариков, приплюснуть их и сделать пальцами небольшие углубления. В каждое положить по ягоде. По желанию малину и чернику можно замесить в само тесто.
Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать 20–30 минут в разогретой до 180 °С духовке. Готовое печенье выложить на решётку и накрыть полотенцем, чтобы верх не засох, но и низ не промок.
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