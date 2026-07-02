00:09

Запах выпечки, разносящий атмосферу уюта по всему дому: готовим нежнейшее творожное печенье с лесными ягодами

  1. Рецепты
Автор:
Запах выпечки, разносящий атмосферу уюта по всему дому: готовим нежнейшее творожное печенье с лесными ягодами - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Летом в магазинах продаётся довольно много свежих ягод, которые можно использовать в выпечке. Например, малина и черника отлично сочетаются с нежным творожным тестом. Однако не каждый знает, как сохранить текстуру и форму ягод, побывавших в раскалённой духовке. Секрет приготовления творожного печенья с лесными ягодами узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  1. творог — 180 г;
  2. яйцо — 1 шт; 
  3. сахар — 100 г;
  4. сливочное масло — 90 г;
  5. мука — 200 г;
  6. разрыхлитель — 1 ч. л;
  7. ванилин — 10 г;
  8. свежие малина и черника/голубика — 130 г;
  9. крахмал — 1 ч. л. 

Приготовление

Смешать муку, разрыхлитель, соль и ванилин. Добавить холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и перетереть всё руками в крошку.

Отдельно замесить творог, яйцо и 30 грамм сахара. Переложить всё в мучную смесь и тщательно перемешать. Скатать тесто в шаг, обернуть пищевой плёнкой и убрать в холодильник на полчаса. 

Ягоды обвалять в крахмале, чтобы при запекании они не растеклись и не потеряли сок. Тесто разделить на несколько равных шариков, приплюснуть их и сделать пальцами небольшие углубления. В каждое положить по ягоде. По желанию малину и чернику можно замесить в само тесто. 

Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать 20–30 минут в разогретой до 180 °С духовке. Готовое печенье выложить на решётку и накрыть полотенцем, чтобы верх не засох, но и низ не промок. 

Для любителей сытной выпечки «Клопс» узнал рецепт классического итальянского пирога с рикоттой и шпинатом

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Запах выпечки, разносящий атмосферу уюта по всему дому: готовим нежнейшее творожное печенье с лесными ягодами
00:09
Вкус Италии, который покорит каждого: готовим дома простой пирог с золотистой корочкой, рикоттой и шпинатом
Вчера
00:54
Идеальное сочетание сыра, гарнира и мяса: делимся рецептом нежнейших котлет со сливочной шапкой и картошкой фри
30 июня 2026
02:12
Как сделать картофельные спиральки с беконом и сыром как в интернете — простой пошаговый рецепт
29 июня 2026
01:58
Лепестки миндаля меняют всё: как самому сварить персиковое варенье, которое будет радовать зимой и летом
28 июня 2026
23:01
Все новости по теме
77
Кулинария рецепты