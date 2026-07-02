Запах выпечки, разносящий атмосферу уюта по всему дому: готовим нежнейшее творожное печенье с лесными ягодами

Ингредиенты

творог — 180 г; яйцо — 1 шт; сахар — 100 г; сливочное масло — 90 г; мука — 200 г; разрыхлитель — 1 ч. л; ванилин — 10 г; свежие малина и черника/голубика — 130 г; крахмал — 1 ч. л.

Приготовление

Смешать муку, разрыхлитель, соль и ванилин. Добавить холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и перетереть всё руками в крошку.

Отдельно замесить творог, яйцо и 30 грамм сахара. Переложить всё в мучную смесь и тщательно перемешать. Скатать тесто в шаг, обернуть пищевой плёнкой и убрать в холодильник на полчаса.

Ягоды обвалять в крахмале, чтобы при запекании они не растеклись и не потеряли сок. Тесто разделить на несколько равных шариков, приплюснуть их и сделать пальцами небольшие углубления. В каждое положить по ягоде. По желанию малину и чернику можно замесить в само тесто.

Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать 20–30 минут в разогретой до 180 °С духовке. Готовое печенье выложить на решётку и накрыть полотенцем, чтобы верх не засох, но и низ не промок.