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Вкус Италии, который покорит каждого: готовим дома простой пирог с золотистой корочкой, рикоттой и шпинатом

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Вкус Италии, который покорит каждого: готовим дома простой пирог с золотистой корочкой, рикоттой и шпинатом - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Один из самых известных рецептов итальянской кухни — пирог с рикоттой и шпинатом. Его классический вариант носит название «Торта Паскуалина» (пасхальный пирог), родом из региона Лигурия. Как повторить дома вкус этого традиционного блюда, не стоя несколько часов на кухне, узнал «Клопс». 

Ингредиенты

  1. слоёное бездрожжевое тесто — 500 г; 
  2. шпинат — 400 г; 
  3. сливочное масло — 1 ст. л;
  4. рикотта — 400 г; 
  5. пармезан — 100 г; 
  6. яйцо — 2 шт; 
  7. кунжут — 2 ч. л;
  8. соль, перец — по вкусу.

Приготовление

У шпината срезать грубые стебли и обжарить пару минут на сливочном масле. Когда листья подвянут, снять с огня, остудить и отжать, чтобы избавиться от лишней жидкости. Рикотту размять вилкой, добавить тёртый пармезан, одно яйцо, шпинат и специи. 

Расмороженное тесто раскатать и разделить на две части. Одну выложить в форму, застеленную пергаментом и смазанную маслом, вторую - оставить для будущей крышки. Заполнить заготовку начинкой и накрыть вторым пластом теста. Поверхность смазать желтком и посыпать кунжутом. 

Запекать пирог 25 минут в разогретой до 200 °С духовке, пока корочка не станет золотистой. Подавать в горячем или охлаждённом виде. 

Рикотта отлично подходит не только для пирога со шпинатом, но и для приготовления сырников, которые получаются нежнее и пышнее, чем с творогом

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