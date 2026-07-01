Вкус Италии, который покорит каждого: готовим дома простой пирог с золотистой корочкой, рикоттой и шпинатом

Ингредиенты

слоёное бездрожжевое тесто — 500 г; шпинат — 400 г; сливочное масло — 1 ст. л; рикотта — 400 г; пармезан — 100 г; яйцо — 2 шт; кунжут — 2 ч. л; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

У шпината срезать грубые стебли и обжарить пару минут на сливочном масле. Когда листья подвянут, снять с огня, остудить и отжать, чтобы избавиться от лишней жидкости. Рикотту размять вилкой, добавить тёртый пармезан, одно яйцо, шпинат и специи.

Расмороженное тесто раскатать и разделить на две части. Одну выложить в форму, застеленную пергаментом и смазанную маслом, вторую - оставить для будущей крышки. Заполнить заготовку начинкой и накрыть вторым пластом теста. Поверхность смазать желтком и посыпать кунжутом.

Запекать пирог 25 минут в разогретой до 200 °С духовке, пока корочка не станет золотистой. Подавать в горячем или охлаждённом виде.