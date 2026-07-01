Вкус Италии, который покорит каждого: готовим дома простой пирог с золотистой корочкой, рикоттой и шпинатом

Один из самых известных рецептов итальянской кухни — пирог с рикоттой и шпинатом. Его классический вариант носит название «Торта Паскуалина» (пасхальный пирог), родом из региона Лигурия. Как повторить дома вкус этого традиционного блюда, не стоя несколько часов на кухне, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- слоёное бездрожжевое тесто — 500 г;
- шпинат — 400 г;
- сливочное масло — 1 ст. л;
- рикотта — 400 г;
- пармезан — 100 г;
- яйцо — 2 шт;
- кунжут — 2 ч. л;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
У шпината срезать грубые стебли и обжарить пару минут на сливочном масле. Когда листья подвянут, снять с огня, остудить и отжать, чтобы избавиться от лишней жидкости. Рикотту размять вилкой, добавить тёртый пармезан, одно яйцо, шпинат и специи.
Расмороженное тесто раскатать и разделить на две части. Одну выложить в форму, застеленную пергаментом и смазанную маслом, вторую - оставить для будущей крышки. Заполнить заготовку начинкой и накрыть вторым пластом теста. Поверхность смазать желтком и посыпать кунжутом.
Запекать пирог 25 минут в разогретой до 200 °С духовке, пока корочка не станет золотистой. Подавать в горячем или охлаждённом виде.
Рикотта отлично подходит не только для пирога со шпинатом, но и для приготовления сырников, которые получаются нежнее и пышнее, чем с творогом.