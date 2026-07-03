Как из ягод, желатина, творога и сливок сделать лёгкий десерт на каждый день — простой пошаговый рецепт

Ингредиенты

творог — 200 г

сливки — 100 г;

ванильный сахар — 1 ч. л;

желатин — 10 г

вода — 50 мл;

ягоды (свежие или замороженные) — 150 г.

Приготовление

Залить желатин холодной водой и оставить на 10–15 минут, чтобы он набух. В отдельной миске смешать творог, сливки (можно заменить на сметану) и сахар. Пробить массу блендером до однородной консистенции.

Набухший желатин прогреть в микроволновке, пока кристаллы не растворятся, но ни в коем случае не доводить жидкость до кипения. Остудить её до комнатной температуры и влить в творожную основу. Ещё раз пробить всё блендером.

В мисочки или креманки выложить ягоды, затем сливочно-желейную массу, снова ягоды и далее, пока слои не заполнят ёмкость до краёв. Убрать формочки в холодильник, чтобы десерт полностью застыл. На это может уйти от 30 минут до пары часов.