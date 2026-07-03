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Как из ягод, желатина, творога и сливок сделать лёгкий десерт на каждый день — простой пошаговый рецепт

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Как из ягод, желатина, творога и сливок сделать лёгкий десерт на каждый день — простой пошаговый рецепт - Новости Калининграда | Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»
Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»

Когда хочется сладенького, но страшно набрать лишних калорий, можно побаловать себя максимально лёгким десертом. Один из вариантов — нежное сочетание сливок, желе, творога и ароматных ягод, разнообразие которых так широко представлено летом. Как из этих ингредиентов получить вкуснейшее лакомство на каждый день, узнал «Клопс».

Ингредиенты 

  • творог — 200 г
  • сливки — 100 г;
  • ванильный сахар — 1 ч. л;
  • желатин — 10 г
  • вода — 50 мл;
  • ягоды (свежие или замороженные) — 150 г. 

Приготовление 

Залить желатин холодной водой и оставить на 10–15 минут, чтобы он набух. В отдельной миске смешать творог, сливки (можно заменить на сметану) и сахар. Пробить массу блендером до однородной консистенции. 

Набухший желатин прогреть в микроволновке, пока кристаллы не растворятся, но ни в коем случае не доводить жидкость до кипения. Остудить её до комнатной температуры и влить в творожную основу. Ещё раз пробить всё блендером. 

В мисочки или креманки выложить ягоды, затем сливочно-желейную массу, снова ягоды и далее, пока слои не заполнят ёмкость до краёв. Убрать формочки в холодильник, чтобы десерт полностью застыл. На это может уйти от 30 минут до пары часов. 

Свежие ягоды можно добавить не только с желейный десерт, но и в творожное печенье

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