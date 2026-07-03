Как из ягод, желатина, творога и сливок сделать лёгкий десерт на каждый день — простой пошаговый рецепт

Когда хочется сладенького, но страшно набрать лишних калорий, можно побаловать себя максимально лёгким десертом. Один из вариантов — нежное сочетание сливок, желе, творога и ароматных ягод, разнообразие которых так широко представлено летом. Как из этих ингредиентов получить вкуснейшее лакомство на каждый день, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- творог — 200 г
- сливки — 100 г;
- ванильный сахар — 1 ч. л;
- желатин — 10 г
- вода — 50 мл;
- ягоды (свежие или замороженные) — 150 г.
Приготовление
Залить желатин холодной водой и оставить на 10–15 минут, чтобы он набух. В отдельной миске смешать творог, сливки (можно заменить на сметану) и сахар. Пробить массу блендером до однородной консистенции.
Набухший желатин прогреть в микроволновке, пока кристаллы не растворятся, но ни в коем случае не доводить жидкость до кипения. Остудить её до комнатной температуры и влить в творожную основу. Ещё раз пробить всё блендером.
В мисочки или креманки выложить ягоды, затем сливочно-желейную массу, снова ягоды и далее, пока слои не заполнят ёмкость до краёв. Убрать формочки в холодильник, чтобы десерт полностью застыл. На это может уйти от 30 минут до пары часов.
Свежие ягоды можно добавить не только с желейный десерт, но и в творожное печенье.