Здоровая альтернатива мясному фаршу: как просто и быстро запечь фаршированные цукини с творогом и зеленью

Сезон кабачков и цукини — это лучшее время, чтобы радовать себя лёгкими, но по-настоящему сытными блюдами. Особенно вкусными они получаются, если нафаршировать их нежным творогом, ароматной зеленью и тягучим сыром. Это сочетание ингредиентов создаёт идеальный баланс вкусов, который покорит даже тех, кто обычно равнодушен к овощам. Простым рецептом такого блюда с «Клопс» поделились находчивые читатели.
Ингредиенты
- цукини — 2 шт;
- творог 20% — 200 г;
- пармезан — 100 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- укроп, петрушка или кинза — 2 пучка;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Цукини вымыть и отрезать треть со стороны дна. Чайной ложкой аккуратно выскрести мякоть с семенами, чтобы получились своего рода горшочки с толстыми стенками.
Творог смешать с мелконарезанной зеленью, пропущенным через пресс чесноком и яйцом. Если начинка слишком сухая, можно добавить немного мякоти кабачка.
Заполнить массой «овощные горшочки», а сверху посыпать тёртым сыром. Выложить на противень, застеленный пергаментом, и запекать 40 минут в разогретой до 170–180 °C духовке.
Ещё одно лёгкое овощное блюдо, которое не оставит равнодушными ни гостей, ни домочадцев — итальянский суп минестроне.