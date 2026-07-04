Здоровая альтернатива мясному фаршу: как просто и быстро запечь фаршированные цукини с творогом и зеленью

Ингредиенты

цукини — 2 шт;

творог 20% — 200 г;

пармезан — 100 г;

чеснок — 2 зубчика;

укроп, петрушка или кинза — 2 пучка;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Цукини вымыть и отрезать треть со стороны дна. Чайной ложкой аккуратно выскрести мякоть с семенами, чтобы получились своего рода горшочки с толстыми стенками.

Творог смешать с мелконарезанной зеленью, пропущенным через пресс чесноком и яйцом. Если начинка слишком сухая, можно добавить немного мякоти кабачка.

Заполнить массой «овощные горшочки», а сверху посыпать тёртым сыром. Выложить на противень, застеленный пергаментом, и запекать 40 минут в разогретой до 170–180 °C духовке.