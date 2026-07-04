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Здоровая альтернатива мясному фаршу: как просто и быстро запечь фаршированные цукини с творогом и зеленью

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Здоровая альтернатива мясному фаршу: как просто и быстро запечь фаршированные цукини с творогом и зеленью - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Сезон кабачков и цукини — это лучшее время, чтобы радовать себя лёгкими, но по-настоящему сытными блюдами. Особенно вкусными они получаются, если нафаршировать их нежным творогом, ароматной зеленью и тягучим сыром. Это сочетание ингредиентов создаёт идеальный баланс вкусов, который покорит даже тех, кто обычно равнодушен к овощам. Простым рецептом такого блюда с «Клопс» поделились находчивые читатели.

Ингредиенты

  • цукини — 2 шт;
  • творог 20% — 200 г;
  • пармезан — 100 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • укроп, петрушка или кинза — 2 пучка;
  • соль, перец — по вкусу. 

Приготовление

Цукини вымыть и отрезать треть со стороны дна. Чайной ложкой аккуратно выскрести мякоть с семенами, чтобы получились своего рода горшочки с толстыми стенками. 

Творог смешать с мелконарезанной зеленью, пропущенным через пресс чесноком и яйцом. Если начинка слишком сухая, можно добавить немного мякоти кабачка. 

Заполнить массой «овощные горшочки», а сверху посыпать тёртым сыром. Выложить на противень, застеленный пергаментом, и запекать 40 минут в разогретой до 170–180 °C духовке. 

Ещё одно лёгкое овощное блюдо, которое не оставит равнодушными ни гостей, ни домочадцев — итальянский суп минестроне

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