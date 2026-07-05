Подходит всё, что есть в холодильнике: раскрываем рецепт сочной кесадильи с хрустящей корочкой и тягучим сыром

Ингредиенты

тортилья — 2 шт;

куриное филе — 200 г;

полутвёрдый сыр, например, гауда, эдам или российский — 80 г;

консервированная кукуруза — 20 г;

красный болгарский перец — 1 шт;

красный лук — 1 шт;

копчёная паприка, молотый кориандр, сушёный чеснок, соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Лук нарезать тонкими полукольцами, сладкий перец — соломкой, а сыр натереть на тёрке. Овощи посолить, поперчить и обжарить до мягкости.

Мясо приправить специями и обжарить по 5 минут с каждой стороны. Затем дать курице полностью остыть и нарезать мелким кубиком или с помощью вилки разорвать на волокна.

На половину тортильи выложить тёртый сыр, затем овощи и кукурузу, сверху — курицу и снова сыр. Свернуть лепёшку пополам, слегка прижать и выложить на сухую сковороду. Подсушить в течение 2–4 минут с каждой стороны. Сыр внутри должен расплавиться, а корочка — стать хрустящей.