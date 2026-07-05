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Подходит всё, что есть в холодильнике: раскрываем рецепт сочной кесадильи с хрустящей корочкой и тягучим сыром

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Подходит всё, что есть в холодильнике: раскрываем рецепт сочной кесадильи с хрустящей корочкой и тягучим сыром - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Кесадилья — это блюдо мексиканской кухни, состоящее из лепёшки (тортильи), наполненной начинкой. Обязательный ингредиент этого блюда — сыр, который сильно плавится и при откусывании растягивается на тонкие нити. Название, соответственно, происходит от испанского слова queso («сыр»). 

  1. В отличие от многих других блюд, у кесадильи нет строгого состава. Это идеальный способ «очистить холодильник». Вы можете комбинировать мясо, птицу, бобовые и овощи;
  2. Главный секрет — правильная обжарка на сухой сковороде или сковороде с минимальным количеством масла до золотистой корочки. Сыр выступает «клеем», который скрепляет начинку и делает блюдо цельным;
  3. Кесадилью принято нарезать треугольниками и подавать с соусами: сальсой, гуакамоле или сметаной;
  4. Эта закуска готовится за 5–7 минут, что делает её отличным вариантом для быстрого перекуса или ужина;
  5. Польза кесадильи напрямую зависит от ингредиентов. Добавляя куриное филе, постную говядину, креветки, фасоль или тофу, вы превращаете перекус в полноценный приём пищи, который обеспечивает долгое чувство сытости. Цельнозерновые тортильи и овощи обогащают блюдо клетчаткой, необходимой для правильного пищеварения; 
  6. Кесадилью легко адаптировать под диету, например, добавляя нежирные сорта сыра, увеличивая долю овощей, выбирая лепёшку из муки грубого помола и обжаривая её на сухой сковороде без масла.

Ингредиенты 

  • тортилья — 2 шт;
  • куриное филе — 200 г;
  • полутвёрдый сыр, например, гауда, эдам или российский — 80 г;
  • консервированная кукуруза — 20 г;
  • красный болгарский перец — 1 шт;
  • красный лук — 1 шт;
  • копчёная паприка, молотый кориандр, сушёный чеснок, соль, перец — по вкусу.

Приготовление 

Лук нарезать тонкими полукольцами, сладкий перец — соломкой, а сыр натереть на тёрке. Овощи посолить, поперчить и обжарить до мягкости. 

Мясо приправить специями и обжарить по 5 минут с каждой стороны. Затем дать курице полностью остыть и нарезать мелким кубиком или с помощью вилки разорвать на волокна. 

На половину тортильи выложить тёртый сыр, затем овощи и кукурузу, сверху — курицу и снова сыр. Свернуть лепёшку пополам, слегка прижать и выложить на сухую сковороду. Подсушить в течение 2–4 минут с каждой стороны. Сыр внутри должен расплавиться, а корочка — стать хрустящей. 

«Клопс» нашёл ещё один рецепт для любителей плавленого сыра и иностранной кухни — классический французский жульен с грибами и курицей

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