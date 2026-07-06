Десерт без чувства вины: готовим лёгкое пирожное из тонкого бисквита, деле и ягод, которое одобрит любой диетолог

Ингредиенты

яйца — 4 шт;

сахар — 120 г;

сука — 100 г;

1 ч. л. разрыхлителя;

разрыхлитель — 1 ч. л;

ягоды (клубника, малина, черника, голубика, чёрная смородина и пр.) — 200 г;

желатин — 10 г.

Приготовление

Отделить желтки от белков. Первые взбить миксером с сахаром до светлой пены, вторые — с щепоткой соли до крепких пиков. Аккуратно вмешать белковую массу в желтковую и добавить просеянную муку с разрыхлителем.

Влить тесто в широкую форму с низким бортом и разровнять ложкой. Выпекать 25–30 минут при 180 °С. Дать полностью остыть. Если бисквит получился слишком толстым, острым ножом разрезать его на более тонкие пласты.

Замочить желатин в пропорции одна часть порошка на шесть частей холодной воды (или по инструкции на упаковке). Дать настояться в течение часа.

На дно креманок или порционных формочек (лучше выбирать из прозрачного стекла, чтобы было видно слои) выложить бисквит. Если он получился слишком сухим, можно слегка полить его раствором сахарной пудры с водой. Затем насыпать ягоды и залить их желатином. Сверху положить ещё слой теста и так до тех пор, пока десерт не заполнит форму до краёв.

Готовый десерт убрать в холодильник на 2–3 часа, чтобы желе полностью схватилось. Украсить свежими ягодами и листиками мяты.