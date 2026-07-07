Тысяча слоёв удовольствия и аппетитного хруста: делимся проверенным рецептом сосисок в тесте

Сосиски в тесте — это классика домашней выпечки, которая возвращает в беззаботное детство и моментально собирает всех домочадцев на кухне. Этот простой и сытный перекус идеально подходит как для быстрого завтрака, так и в качестве аппетитного дополнения к обеду. Благодаря золотистой, хрустящей корочке и сочной начинке, они всегда улетают со стола первыми. Как правильно приготовить сосиски в слоёном тесте, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- слоёное тесто (дрожжевое или бездрожжевое) — 500 г;
- сосиски — 8 шт;
- яйцо — 1 шт;
- семена кунжута — 20 г.
Приготовление
Тесто предварительно переложить из морозилки в холодильник на 6–8 часов, чтобы оно правильно разморозилось и не потеряло воздушность. Раскатать в пласт толщиной 2 мм и нарезать на полоски.
Снять с сосисок оболочки и каждую обернуть лентой теста. Зазоры между краями не должны быть слишком широкими. Выложить заготовки на застеленный пергаментом противень, оставляя между ними немного свободного места.
Смазать поверхность взбитым яйцом, посыпать кунжутом и поставить в разогретую до 180 °C духовку на полчаса. В процессе важно следить, чтобы семена не подгорели. Когда корочка станет золотистой и хрустящей — готово.
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