Тысяча слоёв удовольствия и аппетитного хруста: делимся проверенным рецептом сосисок в тесте

Ингредиенты

слоёное тесто (дрожжевое или бездрожжевое) — 500 г;

сосиски — 8 шт;

яйцо — 1 шт;

семена кунжута — 20 г.

Приготовление

Тесто предварительно переложить из морозилки в холодильник на 6–8 часов, чтобы оно правильно разморозилось и не потеряло воздушность. Раскатать в пласт толщиной 2 мм и нарезать на полоски.

Снять с сосисок оболочки и каждую обернуть лентой теста. Зазоры между краями не должны быть слишком широкими. Выложить заготовки на застеленный пергаментом противень, оставляя между ними немного свободного места.

Смазать поверхность взбитым яйцом, посыпать кунжутом и поставить в разогретую до 180 °C духовку на полчаса. В процессе важно следить, чтобы семена не подгорели. Когда корочка станет золотистой и хрустящей — готово.