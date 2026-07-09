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Пряность и острота родом из Мексики: как приготовить чили кон карне — густое рагу из говядины, томатов, фасоли и перца

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Пряность и острота родом из Мексики: как приготовить чили кон карне — густое рагу из говядины, томатов, фасоли и перца - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Чили кон карне (исп.  — «чили с мясом») — это легендарное блюдо, которое стало настоящим символом техасско-мексиканской кухни. Это густое и пряное рагу с большим количеством овощей, нежнейшего мяса и согревающей остроты покорило весь мир. Причём повторить легендарный вкус гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. 

  1. Первые упоминания чили кон карне относятся к XIX веку. Популярная легенда гласит, что оно возникло в Сан-Антонио, штат Техас. «Чили-королевы» (женщины, готовившие еду на городских площадях) продавали это сытное рагу рабочим и путешественникам. Блюдо объединило испанские традиции использования специй и перца чили с привычками американских ковбоев, которые нуждались в простой пище с длинным сроком хранения и высокой пищевой ценностью;
  2. Классический рецепт включает говяжий фарш или мелко нарезанную говядину, лук, чеснок и перец чили. Часто добавляют помидоры, фасоль и пряные специи; 
  3. Высокое содержание белка обеспечивает организм необходимыми аминокислотами, что важно для поддержания мышечной массы и долгого чувства сытости. Перец чили содержит капсаицин, который ускоряет метаболизм и обладает противовоспалительными свойствами. Также в блюде много клетчатки, витаминов группы B, железа и цинка; 
  4. Чили кон карне принято дополнять ингредиентами, которые смягчают остроту, например, сметана или греческий йогурт, тёртый сыр чеддер, свежая кинза, рис, кукурузные чипсы начос и пр. 
  5. Это блюдо отлично подходит для тех, кто любит готовить впрок: на следующий день, когда специи максимально раскрываются, оно становится ещё вкуснее.

Ингредиенты 

  1. говядина или фарш — 400 г;
  2. консервированная фасоль — 400 г;
  3. томаты в собственном соку — 300 г; 
  4. репчатый лук — 1 шт;
  5. болгарский перец — 1 шт;
  6. чеснок — 2–3 зубчика;
  7. растительное масло — 2 ст. л;
  8. сахар — 1 ч. л; 
  9. молотый перец чили, корица — 1  щепотка; 
  10. свежая кинза — 1 пучок;
  11. соль, перец — по вкусу. 

Приготовление

Лук мелко нашинковать, чеснок пропустить через пресс, сладкий перец очистить от семян и нарезать кубиками. Обжарить овощи на сковороде до мягкости. Убрать зажарку и на оставшемся масле обжарить мясо со всеми приправами. 

Вернуть в сковороду овощи, добавить фасоль, консервированные помидоры и щепотку сахара, чтобы сбалансировать вкус. Убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и тушить 15–25 минут, пока мясо не начнёт распадаться на волокна. Затем выключить плиту и дать настояться ещё 10 минут. 

Готовое блюдо подавать со столовой ложкой сметаны, посыпать перцем чили и украсить листиками свежей кинзы. По желанию для разнообразия текстур в рагу можно добавить консервированную кукурузу. 

Похожее блюдо из говядины и овощей, но родом не из Мексики, а из Грузии, — густой и насыщенный суп харчо

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