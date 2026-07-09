Пряность и острота родом из Мексики: как приготовить чили кон карне — густое рагу из говядины, томатов, фасоли и перца

Ингредиенты

говядина или фарш — 400 г; консервированная фасоль — 400 г; томаты в собственном соку — 300 г; репчатый лук — 1 шт; болгарский перец — 1 шт; чеснок — 2–3 зубчика; растительное масло — 2 ст. л; сахар — 1 ч. л; молотый перец чили, корица — 1 щепотка; свежая кинза — 1 пучок; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Лук мелко нашинковать, чеснок пропустить через пресс, сладкий перец очистить от семян и нарезать кубиками. Обжарить овощи на сковороде до мягкости. Убрать зажарку и на оставшемся масле обжарить мясо со всеми приправами.

Вернуть в сковороду овощи, добавить фасоль, консервированные помидоры и щепотку сахара, чтобы сбалансировать вкус. Убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и тушить 15–25 минут, пока мясо не начнёт распадаться на волокна. Затем выключить плиту и дать настояться ещё 10 минут.

Готовое блюдо подавать со столовой ложкой сметаны, посыпать перцем чили и украсить листиками свежей кинзы. По желанию для разнообразия текстур в рагу можно добавить консервированную кукурузу.