Пара яиц, сыр, хлеб — и утро спасено: делимся простым рецептом сытных тостов на завтрак

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Зачастую утром нет времени на то, чтобы стоять у плиты и готовить сложные блюда. Надо как можно быстрее собрать из оставшихся в холодильнике продуктов сытный и вкусный завтрак. В такой ситуации выручат тосты с яйцом и сыром, рецепт которых узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  • пшеничный хлеб — 2 ломтика;
  • куриное яйцо — 2 шт;
  • сыр «Российский» и чеддер — 100 г;
  • сливочное масло — 1 ст. л.; 
  • соль — по вкусу. 

Приготовление 

Нарезать хлеб толстыми ломтиками шириной 2 см. Разогреть на сковороде масло и выложить хлеб. Когда корочка слегка подрумянится, сверху разбить по одному яйцу на каждый тост. 

Налить в свободное место на сковороде столовую ложку воды и накрыть крышкой. Это поможет яйцу быстрее свернуться и образует на желтке белую плёнку, которая не даст ему растечься. 

Натереть на тосты два вида сыра и томить под крышкой 3 минуты, пока масса не расплавится. В конце слегка увеличить огонь и дать нижнему слою хлеба покрыться хрустящей корочкой. Готовое блюдо приправить и подавать к столу в горячем виде. 

