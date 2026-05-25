Пара яиц, сыр, хлеб — и утро спасено: делимся простым рецептом сытных тостов на завтрак

Ингредиенты

пшеничный хлеб — 2 ломтика;

куриное яйцо — 2 шт;

сыр «Российский» и чеддер — 100 г;

сливочное масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление

Нарезать хлеб толстыми ломтиками шириной 2 см. Разогреть на сковороде масло и выложить хлеб. Когда корочка слегка подрумянится, сверху разбить по одному яйцу на каждый тост.

Налить в свободное место на сковороде столовую ложку воды и накрыть крышкой. Это поможет яйцу быстрее свернуться и образует на желтке белую плёнку, которая не даст ему растечься.

Натереть на тосты два вида сыра и томить под крышкой 3 минуты, пока масса не расплавится. В конце слегка увеличить огонь и дать нижнему слою хлеба покрыться хрустящей корочкой. Готовое блюдо приправить и подавать к столу в горячем виде.