Пара яиц, сыр, хлеб — и утро спасено: делимся простым рецептом сытных тостов на завтрак

Зачастую утром нет времени на то, чтобы стоять у плиты и готовить сложные блюда. Надо как можно быстрее собрать из оставшихся в холодильнике продуктов сытный и вкусный завтрак. В такой ситуации выручат тосты с яйцом и сыром, рецепт которых узнал «Клопс».
Ингредиенты
- пшеничный хлеб — 2 ломтика;
- куриное яйцо — 2 шт;
- сыр «Российский» и чеддер — 100 г;
- сливочное масло — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Нарезать хлеб толстыми ломтиками шириной 2 см. Разогреть на сковороде масло и выложить хлеб. Когда корочка слегка подрумянится, сверху разбить по одному яйцу на каждый тост.
Налить в свободное место на сковороде столовую ложку воды и накрыть крышкой. Это поможет яйцу быстрее свернуться и образует на желтке белую плёнку, которая не даст ему растечься.
Натереть на тосты два вида сыра и томить под крышкой 3 минуты, пока масса не расплавится. В конце слегка увеличить огонь и дать нижнему слою хлеба покрыться хрустящей корочкой. Готовое блюдо приправить и подавать к столу в горячем виде.
