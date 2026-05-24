Уютный ужин на скорую руку: готовим дома жареную картошку с грибами на всю семью

Многие любят жареную картошку с грибами, но не каждый умеет правильно её готовить: то воды выпарилось слишком много, то корочка вышла недостаточно хрустящей. Чтобы блюдо получилось идеальным, важно соблюсти несколько хитростей, а какие именно — узнал «Клопс».
Ингредиенты
- шампиньоны — 500 г;
- репчатый лук — 100 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- подсолнечное масло — 3 ст. л;
- соль, перец, приправа к картошке — по вкусу.
Приготовление
Лук и чеснок нашинковать и обжарить на сильном огне до мягкости. Свежие грибы промыть под холодной водой, сушёные — предварительно замочить минимум на 30 минут и отжать. Нарезать тонкими слайсами и добавить к луку.
Картофель очистить, нарезать брусочками и замочить в холодной воде на 15–20 минут, чтобы избавиться от лишнего крахмала. Это поможет картошке сохранить форму, не прилипая ко дну и стенкам сковороды.
Обсушить ломтики бумажным полотенцем и добавить к луку с шампиньонами. Накрыть сковороду крышкой и готовить 20 минут до мягкости. Затем снять крышку и обжарить всё до золотистой корочки.
Готовое блюдо подаётся со сметаной и свежей зеленью.