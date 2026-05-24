Уютный ужин на скорую руку: готовим дома жареную картошку с грибами на всю семью

Ингредиенты

шампиньоны — 500 г;

репчатый лук — 100 г;

чеснок — 2 зубчика;

подсолнечное масло — 3 ст. л;

соль, перец, приправа к картошке — по вкусу.

Приготовление

Лук и чеснок нашинковать и обжарить на сильном огне до мягкости. Свежие грибы промыть под холодной водой, сушёные — предварительно замочить минимум на 30 минут и отжать. Нарезать тонкими слайсами и добавить к луку.

Картофель очистить, нарезать брусочками и замочить в холодной воде на 15–20 минут, чтобы избавиться от лишнего крахмала. Это поможет картошке сохранить форму, не прилипая ко дну и стенкам сковороды.

Обсушить ломтики бумажным полотенцем и добавить к луку с шампиньонами. Накрыть сковороду крышкой и готовить 20 минут до мягкости. Затем снять крышку и обжарить всё до золотистой корочки.