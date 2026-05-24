01:46

Уютный ужин на скорую руку: готовим дома жареную картошку с грибами на всю семью

  1. Рецепты
Автор:
Уютный ужин на скорую руку: готовим дома жареную картошку с грибами на всю семью - Новости Калининграда | Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»
Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»

Многие любят жареную картошку с грибами, но не каждый умеет правильно её готовить: то воды выпарилось слишком много, то корочка вышла недостаточно хрустящей. Чтобы блюдо получилось идеальным, важно соблюсти несколько хитростей, а какие именно — узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  • шампиньоны — 500 г;
  • репчатый лук — 100 г; 
  • чеснок — 2 зубчика;
  • подсолнечное масло — 3 ст. л;
  • соль, перец, приправа к картошке — по вкусу.

Приготовление 

Лук и чеснок нашинковать и обжарить на сильном огне до мягкости. Свежие грибы промыть под холодной водой, сушёные — предварительно замочить минимум на 30 минут и отжать. Нарезать тонкими слайсами и добавить к луку. 

Картофель очистить, нарезать брусочками и замочить в холодной воде на 15–20 минут, чтобы избавиться от лишнего крахмала. Это поможет картошке сохранить форму, не прилипая ко дну и стенкам сковороды. 

Обсушить ломтики бумажным полотенцем и добавить к луку с шампиньонами. Накрыть сковороду крышкой и готовить 20 минут до мягкости. Затем снять крышку и обжарить всё до золотистой корочки. 

Готовое блюдо подаётся со сметаной и свежей зеленью. Однако укроп и петрушка — скоропортящиеся продукты, которые требуют особенных условий хранения. Как правильно упаковать веточки зелени, чтобы они не завяли на следующий день после покупки, узнал «Клопс».

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Уютный ужин на скорую руку: готовим дома жареную картошку с грибами на всю семью
01:46
Один ингредиент меняет всё: делимся секретным рецептом сытных макарон по-флотски
00:12
Полезный перекус на каждый день: как просто и быстро приготовить домашний хумус с овощными палочками
Вчера
04:14
Без хлопот и лишних калорий: готовим дома нежнейшие котлеты из рыбных консервов
22 мая 2026
23:38
Без переплат и кристалликов льда: как просто, быстро и дёшево сделать домашнее мороженое
22 мая 2026
04:42
Все новости по теме
51
Кулинария рецепты