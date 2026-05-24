04:21

Жидкий желток без подгорелых краёв: разбираем самые частые ошибки приготовления яичницы-глазуньи

  1. Рецепты
Автор:
Жидкий желток без подгорелых краёв: разбираем самые частые ошибки приготовления яичницы-глазуньи - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Яичница — самое простое и быстрое блюдо на завтрак, но даже оно может не получиться с первого раза. Чаще всего желток сворачивается вкрутую, края обгорают, а белок теряет свою аппетитную упругость. «Клопс» узнал у опытных домохозяек, как сделать из простого куриного яйца шедевр кулинарного искусства. 

Ингредиенты

  • куриные яйца — 2 шт;
  • сливочное масло — 15 г; 
  • соль, перец — по вкусу. 

Приготовление 

Поставить сковороду на средний огонь и убедиться, что дно прогрелось равномерно. Растопить сливочное или топлёное масло до появления пузырьков. 

Аккуратно разбить яйца, стараясь не повредить желток. Лишние кусочки скорлупы можно убрать смоченной в воде вилкой или деревянной ложкой. 

Жарить на медленном огне, пока белок не схватится. Затем налить рядом с яйцами столовую ложку воды и накрыть сковороду крышкой — так желток покроется белой плёнкой, которая не даст ему заветриться и полностью свернуться, а края всей яичницы не обгорят. Готовить около 2–3 минут. 

В конце посыпать солью и перцем. Если добавить приправы раньше, то белок станет «резиновым». 

Для любителей есть яйца на завтрак «Клопс» нашёл идеальный рецепт шакшуки с густым и пряным томатным соусом

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Жидкий желток без подгорелых краёв: разбираем самые частые ошибки приготовления яичницы-глазуньи
04:21
Уютный ужин на скорую руку: готовим дома жареную картошку с грибами на всю семью
01:46
Один ингредиент меняет всё: делимся секретным рецептом сытных макарон по-флотски
00:12
Полезный перекус на каждый день: как просто и быстро приготовить домашний хумус с овощными палочками
Вчера
04:14
Без хлопот и лишних калорий: готовим дома нежнейшие котлеты из рыбных консервов
22 мая 2026
23:38
Все новости по теме
251
Кулинария рецепты