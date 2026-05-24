Жидкий желток без подгорелых краёв: разбираем самые частые ошибки приготовления яичницы-глазуньи

Ингредиенты

куриные яйца — 2 шт;

сливочное масло — 15 г;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Поставить сковороду на средний огонь и убедиться, что дно прогрелось равномерно. Растопить сливочное или топлёное масло до появления пузырьков.

Аккуратно разбить яйца, стараясь не повредить желток. Лишние кусочки скорлупы можно убрать смоченной в воде вилкой или деревянной ложкой.

Жарить на медленном огне, пока белок не схватится. Затем налить рядом с яйцами столовую ложку воды и накрыть сковороду крышкой — так желток покроется белой плёнкой, которая не даст ему заветриться и полностью свернуться, а края всей яичницы не обгорят. Готовить около 2–3 минут.

В конце посыпать солью и перцем. Если добавить приправы раньше, то белок станет «резиновым».