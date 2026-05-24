Жидкий желток без подгорелых краёв: разбираем самые частые ошибки приготовления яичницы-глазуньи

Яичница — самое простое и быстрое блюдо на завтрак, но даже оно может не получиться с первого раза. Чаще всего желток сворачивается вкрутую, края обгорают, а белок теряет свою аппетитную упругость. «Клопс» узнал у опытных домохозяек, как сделать из простого куриного яйца шедевр кулинарного искусства.
Ингредиенты
- куриные яйца — 2 шт;
- сливочное масло — 15 г;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Поставить сковороду на средний огонь и убедиться, что дно прогрелось равномерно. Растопить сливочное или топлёное масло до появления пузырьков.
Аккуратно разбить яйца, стараясь не повредить желток. Лишние кусочки скорлупы можно убрать смоченной в воде вилкой или деревянной ложкой.
Жарить на медленном огне, пока белок не схватится. Затем налить рядом с яйцами столовую ложку воды и накрыть сковороду крышкой — так желток покроется белой плёнкой, которая не даст ему заветриться и полностью свернуться, а края всей яичницы не обгорят. Готовить около 2–3 минут.
В конце посыпать солью и перцем. Если добавить приправы раньше, то белок станет «резиновым».
