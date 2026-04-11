Пасхальный десерт с сюрпризом внутри: готовим пышный кулич с начинкой из заварного крема

Главная проблема пасхального кулича — его сухость. Из-за текстуры теста многие недолюбливают этот праздничный десерт. Встречаются и те, кто не переносит входящий в состав изюм. В этой ситуации спасает простой трюк — заполнить кулич изнутри заварным кремом. Как это сделать, «Клопс» рассказали читатели.
Ингредиенты
Для кулича
- мука — 500 г;
- молоко — 250 мл;
- сахар — 150 г;
- яйца — 4 шт;
- ванилин — 10 г;
- сливочное масло — 100 г;
- сухие дрожжи — 10 г.
Для начинки
- молоко — 500 мл;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 120 г;
- мука — 50 г;
- сливочное масло — 100 г.
Приготовление
Развести в тёплом, но не кипящем молоке дрожжи и щепотку сахара. Просеять немного муки и тщательно перемешать. Оставить опару набухать в тёплом месте на полчаса.
Яйца взбить с сахаром и ванилином, влить растопленное сливочное масло и добавить в опару. Затем посолить и всыпать оставшуюся муку. Влажными руками замесить эластичное тесто. Переложить его в формы и оставить в тёплом месте на полтора-два часа. Выпекать куличи 30–45 минут при 180 °С.
Чтобы приготовить начинку, нужно взбить 250 мл молока с сахаром, мукой и яйцами до однородной консистенции. Ещё столько же молока налить в сотейник и вскипятить.
Затем аккуратно тонкой струйкой влить молоко в яичную смесь, постоянно помешивая венчиком. Поставить всё на медленный огонь и уваривать до загустения. Добавить сливочное масло и готовить до полного его растворения. Положить заварной крем в контейнер, накрыть плёнкой так, чтобы она касалась поверхности массы, и поставить в холодильник остужаться на ночь.
Снизу кулича вырезать небольшую пробку и вытащить из сердцевины мякиш. Получившуюся полость заполнить кремом и заткнуть пробкой из теста. Сверху украсить кулич сахарной пудрой, классической белковой глазурью или остатками заварного крема.
