Пасхальный десерт с сюрпризом внутри: готовим пышный кулич с начинкой из заварного крема

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Главная проблема пасхального кулича — его сухость. Из-за текстуры теста многие недолюбливают этот праздничный десерт. Встречаются и те, кто не переносит входящий в состав изюм. В этой ситуации спасает простой трюк — заполнить кулич изнутри заварным кремом. Как это сделать, «Клопс» рассказали читатели. 

Ингредиенты 

Для кулича

  1. мука — 500 г;
  2. молоко — 250 мл;
  3. сахар — 150 г;
  4. яйца — 4 шт;
  5. ванилин — 10 г;
  6. сливочное масло — 100 г;
  7. сухие дрожжи — 10 г. 

Для начинки 

  1. молоко — 500 мл;
  2. яйца — 2 шт.;
  3. сахар — 120 г;
  4. мука — 50 г;
  5. сливочное масло — 100 г.

Приготовление

Развести в тёплом, но не кипящем молоке дрожжи и щепотку сахара. Просеять немного муки и тщательно перемешать. Оставить опару набухать в тёплом месте на полчаса.  

Яйца взбить с сахаром и ванилином, влить растопленное сливочное масло и добавить в опару. Затем посолить и всыпать оставшуюся муку. Влажными руками замесить эластичное тесто. Переложить его в формы и оставить в тёплом месте на полтора-два часа. Выпекать куличи 30–45 минут при 180 °С. 

Чтобы приготовить начинку, нужно взбить 250 мл молока с сахаром, мукой и яйцами до однородной консистенции. Ещё столько же молока налить в сотейник и вскипятить. 

Затем аккуратно тонкой струйкой влить молоко в яичную смесь, постоянно помешивая венчиком. Поставить всё на медленный огонь и уваривать до загустения. Добавить сливочное масло и готовить до полного его растворения. Положить заварной крем в контейнер, накрыть плёнкой так, чтобы она касалась поверхности массы, и поставить в холодильник остужаться на ночь. 

Снизу кулича вырезать небольшую пробку и вытащить из сердцевины мякиш. Получившуюся полость заполнить кремом и заткнуть пробкой из теста. Сверху украсить кулич сахарной пудрой, классической белковой глазурью или остатками заварного крема. 

Ещё один классический атрибут Пасхи — одноимённый творожный десерт. Как приготовить его в домашних условиях, выяснил «Клопс». 

