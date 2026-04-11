Пасхальный десерт с сюрпризом внутри: готовим пышный кулич с начинкой из заварного крема

Ингредиенты

Для кулича

мука — 500 г; молоко — 250 мл; сахар — 150 г; яйца — 4 шт; ванилин — 10 г; сливочное масло — 100 г; сухие дрожжи — 10 г.

Для начинки

молоко — 500 мл; яйца — 2 шт.; сахар — 120 г; мука — 50 г; сливочное масло — 100 г.

Приготовление

Развести в тёплом, но не кипящем молоке дрожжи и щепотку сахара. Просеять немного муки и тщательно перемешать. Оставить опару набухать в тёплом месте на полчаса.

Яйца взбить с сахаром и ванилином, влить растопленное сливочное масло и добавить в опару. Затем посолить и всыпать оставшуюся муку. Влажными руками замесить эластичное тесто. Переложить его в формы и оставить в тёплом месте на полтора-два часа. Выпекать куличи 30–45 минут при 180 °С.

Чтобы приготовить начинку, нужно взбить 250 мл молока с сахаром, мукой и яйцами до однородной консистенции. Ещё столько же молока налить в сотейник и вскипятить.

Затем аккуратно тонкой струйкой влить молоко в яичную смесь, постоянно помешивая венчиком. Поставить всё на медленный огонь и уваривать до загустения. Добавить сливочное масло и готовить до полного его растворения. Положить заварной крем в контейнер, накрыть плёнкой так, чтобы она касалась поверхности массы, и поставить в холодильник остужаться на ночь.

Снизу кулича вырезать небольшую пробку и вытащить из сердцевины мякиш. Получившуюся полость заполнить кремом и заткнуть пробкой из теста. Сверху украсить кулич сахарной пудрой, классической белковой глазурью или остатками заварного крема.