Пасхальный лайфхак: как красиво раскрасить коричневые яйца, когда все белые уже смели с полок

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
В преддверии Пасхи в магазинах быстро пропадают белые яйца, так как их проще всего красить. Однако многие зря недооценивают коричневую скорлупу, которая тоже может послужить фоном для уютной росписи в винтажном стиле. Для крафтового дизайна нужны воск, немного красителя и воображение. 

Что понадобится 

  • 10 куриных яиц с коричневой скорлупой; 
  • натуральные или порошковые красители;
  • столовая ложка уксуса или соды;
  • салфетки; 
  • спички, деревянные палочи, булавки и другие тонкие вещи для нанесения рисунка; 
  • белая свеча или восковой карандаш. 

Порядок действий 

Сваренные вкрутую яйца тщательно помыть и обезжирить раствором соды или уксуса (важно, чтобы на скорлупе не было ни одной трещины). Расплавить воск и нанести его тонкими линиями на скорлупу в желаемом стиле.  

Развести в пиале краситель или сделать натуральный отвар из свёклы (бордовый), шпината (зелёный), луковой шелухи или чая (коричневый). Затем необходимо остудить жидкость, иначе от горячей воды воск расплавится, и положить в неё расписанные яйца. Время окрашивания регулируется по желанию — чем дольше, тем темнее будет цвет. 

Готовые яйца поставить на подставки и дать полностью высохнуть. Когда краска схватится, аккуратно убрать воск салфеткой или лёгким нагревом. В итоге должны получиться светло-коричневые узоры на тёмном цветном фоне. 

Придать скорлупе яркий цвет можно не только покупными красителями, но и натуральными. Для этого подойдут кофе, краснокочанная капуста, морковь, а также луковая шелуха, каркаде, куркума, свёкла и шпинат

