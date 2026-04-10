Пасхальный лайфхак: как красиво раскрасить коричневые яйца, когда все белые уже смели с полок

Что понадобится

10 куриных яиц с коричневой скорлупой;

натуральные или порошковые красители;

столовая ложка уксуса или соды;

салфетки;

спички, деревянные палочи, булавки и другие тонкие вещи для нанесения рисунка;

белая свеча или восковой карандаш.

Порядок действий

Сваренные вкрутую яйца тщательно помыть и обезжирить раствором соды или уксуса (важно, чтобы на скорлупе не было ни одной трещины). Расплавить воск и нанести его тонкими линиями на скорлупу в желаемом стиле.

Развести в пиале краситель или сделать натуральный отвар из свёклы (бордовый), шпината (зелёный), луковой шелухи или чая (коричневый). Затем необходимо остудить жидкость, иначе от горячей воды воск расплавится, и положить в неё расписанные яйца. Время окрашивания регулируется по желанию — чем дольше, тем темнее будет цвет.

Готовые яйца поставить на подставки и дать полностью высохнуть. Когда краска схватится, аккуратно убрать воск салфеткой или лёгким нагревом. В итоге должны получиться светло-коричневые узоры на тёмном цветном фоне.