Гости забыли про горячее и дерутся за последний желток: как в домашних условиях замариновать куриные яйца

Обычные куриные яйца могут стать королём стола, если замариновать их с приправами, кунжутом и луком. Такая закуска идеально подойдёт к азиатским супам, салатам, боулам и сендвичам. Кроме того, они отлично сглаживают жирность мясных блюд, например, грудинки, колбасок или стейка. Как замариновать яйца в домашних условиях, рассказали находчивые читатели.
Ингредиенты
- яйцо куриное — 5 шт;
- репчатый лук — 80 г;
- соевый соус — 100 мл;
- сахар — 30 г;
- чеснок — 3-4 шт;
- растительное масло — 1 ст. л;
- кунжутное масло — 1 ч. л;
- вода — 100 мл;
- чёрный перец — 3-4 горошины;
- половина перца чили;
- зелёный лук — 10 г;
- уксус 9% — 1 ч. л;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Сырые яйца залить холодной водой, добавить чайную ложку соли, довести до кипения и варить на слабом огне 8–9 минут. Затем окунуть в холодную воду и аккуратно снять скорлупу.
В глубокую миску влить соевый соус, уксус и воду, всыпать сахар и перемешать. Зелёный и репчатый лук мелко нашинковать вместе с перцем чили и добавить в смесь. Туда же положить пропущенный через пресс чеснок. Налить растительное и кунжутное масла, поперчить и тщательно перемешать.
В чистую сухую банку плотно уложить очищенные отварные яйца. Залить маринадом, накрыть крышкой и оставить в холодильнике на 2-3 дня. За это время белок и желток полностью пропитаются всеми специями, хотя продегустировать закуску можно уже через 2-3 часа.
В дополнение к основному блюду на стол часто ставят закуски, чтобы пробудить аппетит и разнообразить обед.