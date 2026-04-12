22:19

Гости забыли про горячее и дерутся за последний желток: как в домашних условиях замариновать куриные яйца

  1. Лайфхаки
Автор:
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Обычные куриные яйца могут стать королём стола, если замариновать их с приправами, кунжутом и луком. Такая закуска идеально подойдёт к азиатским супам, салатам, боулам и сендвичам. Кроме того, они отлично сглаживают жирность мясных блюд, например, грудинки, колбасок или стейка. Как замариновать яйца в домашних условиях, рассказали находчивые читатели. 

Ингредиенты

  1. яйцо куриное — 5 шт;
  2. репчатый лук — 80 г;
  3. соевый соус — 100 мл;
  4. сахар — 30 г;
  5. чеснок — 3-4 шт;
  6. растительное масло — 1 ст. л;
  7. кунжутное масло — 1 ч. л;
  8. вода — 100 мл;
  9. чёрный перец — 3-4 горошины;
  10. половина перца чили;
  11. зелёный лук — 10 г;
  12. уксус 9% — 1 ч. л;
  13. соль — по вкусу.

Приготовление

Сырые яйца залить холодной водой, добавить чайную ложку соли, довести до кипения и варить на слабом огне 8–9 минут. Затем окунуть в холодную воду и аккуратно снять скорлупу. 

В глубокую миску влить соевый соус, уксус и воду, всыпать сахар и перемешать. Зелёный и репчатый лук мелко нашинковать вместе с перцем чили и добавить в смесь. Туда же положить пропущенный через пресс чеснок. Налить растительное и кунжутное масла, поперчить и тщательно перемешать. 

В чистую сухую банку плотно уложить очищенные отварные яйца. Залить маринадом, накрыть крышкой и оставить в холодильнике на 2-3 дня. За это время белок и желток полностью пропитаются всеми специями, хотя продегустировать закуску можно уже через 2-3 часа. 

В дополнение к основному блюду на стол часто ставят закуски, чтобы пробудить аппетит и разнообразить обед. Кроме маринованных яиц, для этого подойдут хрустящие баклажаны в кисло-сладком соусе

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Домашние набросились на этот десерт и смели всё за секунду: простой рецепт торта «Сникерс» без выпечки
00:23
Семья больше не представляет жизнь без этих булочек: печём сырные горшочки с нежной начинкой внутри
Вчера
23:16
От этого хруста просто невозможно оторваться: готовим лёгкий весенний салат с черемшой и редиской
Вчера
05:12
Солнечная выпечка, поднимающая настроение до небес: готовим дома рецептом цитрусовые печеньки с лимонным курдом
Вчера
00:09
Обед, после которого он встал на колено и позвал меня замуж: как правильно запечь рыбу с тыквой и пряными травами
18 апреля 2026
22:21
Все новости по теме
36 988
Кулинария рецепты