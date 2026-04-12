Гости забыли про горячее и дерутся за последний желток: как в домашних условиях замариновать куриные яйца

Ингредиенты

яйцо куриное — 5 шт; репчатый лук — 80 г; соевый соус — 100 мл; сахар — 30 г; чеснок — 3-4 шт; растительное масло — 1 ст. л; кунжутное масло — 1 ч. л; вода — 100 мл; чёрный перец — 3-4 горошины; половина перца чили; зелёный лук — 10 г; уксус 9% — 1 ч. л; соль — по вкусу.

Приготовление

Сырые яйца залить холодной водой, добавить чайную ложку соли, довести до кипения и варить на слабом огне 8–9 минут. Затем окунуть в холодную воду и аккуратно снять скорлупу.

В глубокую миску влить соевый соус, уксус и воду, всыпать сахар и перемешать. Зелёный и репчатый лук мелко нашинковать вместе с перцем чили и добавить в смесь. Туда же положить пропущенный через пресс чеснок. Налить растительное и кунжутное масла, поперчить и тщательно перемешать.

В чистую сухую банку плотно уложить очищенные отварные яйца. Залить маринадом, накрыть крышкой и оставить в холодильнике на 2-3 дня. За это время белок и желток полностью пропитаются всеми специями, хотя продегустировать закуску можно уже через 2-3 часа.