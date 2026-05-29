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Только овощи и ничего лишнего: как за полчаса приготовить целую кастрюлю винегрета на всю семью

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Только овощи и ничего лишнего: как за полчаса приготовить целую кастрюлю винегрета на всю семью - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Винегрет — один из самых простых диетических салатов. В нём есть только варёные овощи и небольшое количество полезного растительного масла. Несмотря на отсутствие мяса, он считается достаточно сытным, чтобы есть его в качестве основного блюда. Как просто и быстро приготовить целую кастрюлю винегрета на всю семью, узнал «Клопс».

Ингредиенты

  1. свёкла — 3 шт;
  2. картофель — 3 шт;
  3. морковь — 1 шт;
  4. солёные огурцы — 4 шт;
  5. консервированный горошек — 200 г;
  6. подсолнечное масло — 4 ст. л;
  7. свежие укроп и петрушка — по одной веточке; 
  8. соль — по вкусу.

Приготовление 

Овощи тщательно помыть и отварить вместе с кожурой до полной готовности. Слить воду, снять кожицу и нарезать кубиками все ингредиенты, в том числе солёные огурцы. Добавить зелёный горошек и заправить маслом. 

Лучше всего для этого блюда подходит подсолнечное, горчичное или оливковое. Сверху посыпать винегрет свежей зеленью. 

Совет редакции 

Чтобы свёкла не окрасила картофель в розовый цвет, нужно сначала полить маслом свёклу и только потом смешивать её с остальными ингредиентами. 

Диетический салат из овощей можно приготовить и из хрустящей капусты с яблоком

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