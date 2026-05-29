Только овощи и ничего лишнего: как за полчаса приготовить целую кастрюлю винегрета на всю семью

Винегрет — один из самых простых диетических салатов. В нём есть только варёные овощи и небольшое количество полезного растительного масла. Несмотря на отсутствие мяса, он считается достаточно сытным, чтобы есть его в качестве основного блюда. Как просто и быстро приготовить целую кастрюлю винегрета на всю семью, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- свёкла — 3 шт;
- картофель — 3 шт;
- морковь — 1 шт;
- солёные огурцы — 4 шт;
- консервированный горошек — 200 г;
- подсолнечное масло — 4 ст. л;
- свежие укроп и петрушка — по одной веточке;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Овощи тщательно помыть и отварить вместе с кожурой до полной готовности. Слить воду, снять кожицу и нарезать кубиками все ингредиенты, в том числе солёные огурцы. Добавить зелёный горошек и заправить маслом.
Лучше всего для этого блюда подходит подсолнечное, горчичное или оливковое. Сверху посыпать винегрет свежей зеленью.
Совет редакции
Чтобы свёкла не окрасила картофель в розовый цвет, нужно сначала полить маслом свёклу и только потом смешивать её с остальными ингредиентами.
Диетический салат из овощей можно приготовить и из хрустящей капусты с яблоком.