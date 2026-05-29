Только овощи и ничего лишнего: как за полчаса приготовить целую кастрюлю винегрета на всю семью

Ингредиенты

свёкла — 3 шт; картофель — 3 шт; морковь — 1 шт; солёные огурцы — 4 шт; консервированный горошек — 200 г; подсолнечное масло — 4 ст. л; свежие укроп и петрушка — по одной веточке; соль — по вкусу.

Приготовление

Овощи тщательно помыть и отварить вместе с кожурой до полной готовности. Слить воду, снять кожицу и нарезать кубиками все ингредиенты, в том числе солёные огурцы. Добавить зелёный горошек и заправить маслом.

Лучше всего для этого блюда подходит подсолнечное, горчичное или оливковое. Сверху посыпать винегрет свежей зеленью.

Совет редакции

Чтобы свёкла не окрасила картофель в розовый цвет, нужно сначала полить маслом свёклу и только потом смешивать её с остальными ингредиентами.