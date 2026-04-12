Пастельный рисунок в винтажном стиле: как украсить яйца на Пасху, чтобы вся семья ахнула от восторга

Что понадобится

куриные яйца с белой скорлупой; салфетки с красивым узором — 2–3 шт; сода — 1 ст. л; клей ПВА или один куриный белок; кисточка; ножницы; ложка.

Инструкция

Яйца отварить вкрутую, тщательно промыть и обезжирить в тёплой воде с содой. Отделить верхний слой салфетки и аккуратно вырезать рисунок.

Развести в небольшом количестве воды клей ПВА или один куриный белок. С его помощью прикрепить кусочек салфетки к скорлупе и закрепить его сверху с помощью кисточки. Рисунок стоит разглаживать от центра к краям, чтобы убрать пузырьки воздуха.

Оставить яйца высыхать на 2–3 часа. Чтобы придать декору блеск, можно дополнительно покрыть скорлупу тонким слоем растительного масла.