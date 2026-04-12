Пастельный рисунок в винтажном стиле: как украсить яйца на Пасху, чтобы вся семья ахнула от восторга

Пасха — это уютный домашний праздник для всей семьи. Взрослые и дети вместе раскрашивают яйца, чтобы красиво разложить их в корзинки и утром биться ими во время весёлой игры. Для тех, кому термоплёнки и краски кажутся слишком простыми, «Клопс» узнал, как задекорировать скорлупу в крафтовом стиле.
Что понадобится
- куриные яйца с белой скорлупой;
- салфетки с красивым узором — 2–3 шт;
- сода — 1 ст. л;
- клей ПВА или один куриный белок;
- кисточка;
- ножницы;
- ложка.
Инструкция
Яйца отварить вкрутую, тщательно промыть и обезжирить в тёплой воде с содой. Отделить верхний слой салфетки и аккуратно вырезать рисунок.
Развести в небольшом количестве воды клей ПВА или один куриный белок. С его помощью прикрепить кусочек салфетки к скорлупе и закрепить его сверху с помощью кисточки. Рисунок стоит разглаживать от центра к краям, чтобы убрать пузырьки воздуха.
Оставить яйца высыхать на 2–3 часа. Чтобы придать декору блеск, можно дополнительно покрыть скорлупу тонким слоем растительного масла.
Покрасить яйца на Пасху можно не только покупными красителями, но и натуральными. Для этого подойдут кофе, краснокочанная капуста, морковь, а также луковая шелуха, каркаде, куркума, свёкла и шпинат.