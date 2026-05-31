В 100 раз вкуснее покупного: рецепт домашнего паштета с хрустящими крутонами, который получится даже у новичков

Ингредиенты

куриная печень — 500 г;

морковь — 1 шт;

багет — 1 шт;

репчатый лук — 1 шт;

сливочное масло — 50 г;

сливки 10% — 200 мл;

соль, перец, мускатный орех, молотый кориандр, сухой чеснок — по вкусу.

Приготовление

Снять с печени все плёнки и прожилки, затем нарезать на небольшие кусочки. Овощи очистить и мелко нашинковать. Обжарить лук до золотистого цвета, добавить морковь и печень. Когда поверхность побелеет, тушить ещё 5–7 минут.

Добавить приправы, тщательно перемешать, накрыть крышкой и дать настояться 10 минут. Влить сливки, прокипятить все ингредиенты и дать массе полностью остыть. Затем измельчить блендером до однородной текстуры. Параллельно сделать из багета несколько гренок, подсушив кусочки хлеба на сухой сковороде до хрустящей корочки.

Готовый паштет выложить в контейнер и залить растопленным сливочным маслом. Оно образует плотную корку, которая не даст продукту заветриться и увеличит срок хранения. При подаче положить кусочек масла на горячую гренку, а сверху намазать толстым слоем паштета.