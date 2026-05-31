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В 100 раз вкуснее покупного: рецепт домашнего паштета с хрустящими крутонами, который получится даже у новичков

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В 100 раз вкуснее покупного: рецепт домашнего паштета с хрустящими крутонами, который получится даже у новичков - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

В составе покупных паштетов всё чаще встречаются консерванты, различные виды мяса и сала, а также непроизносимые названия непонятных ингредиентов. Гораздо безопаснее приготовить такую закуску дома, там более, что это очень просто и быстро. Проверенным рецептом паштета из куриной печени с «Клопс» поделились читатели. 

Ингредиенты 

  • куриная печень — 500 г;
  • морковь — 1 шт;
  • багет — 1 шт;
  • репчатый лук — 1 шт;
  • сливочное масло — 50 г;
  • сливки 10% — 200 мл;
  • соль, перец, мускатный орех, молотый кориандр, сухой чеснок — по вкусу. 

Приготовление 

Снять с печени все плёнки и прожилки, затем нарезать на небольшие кусочки. Овощи очистить и мелко нашинковать. Обжарить лук до золотистого цвета, добавить морковь и печень. Когда поверхность побелеет, тушить ещё 5–7 минут. 

Добавить приправы, тщательно перемешать, накрыть крышкой и дать настояться 10 минут. Влить сливки, прокипятить все ингредиенты и дать массе полностью остыть. Затем измельчить блендером до однородной текстуры. Параллельно сделать из багета несколько гренок, подсушив кусочки хлеба на сухой сковороде до хрустящей корочки. 

Готовый паштет выложить в контейнер и залить растопленным сливочным маслом. Оно образует плотную корку, которая не даст продукту заветриться и увеличит срок хранения. При подаче положить кусочек масла на горячую гренку, а сверху намазать толстым слоем паштета. 

Ещё одна закуска, которая готовится гораздо проще, чем кажется, — сырные шарики в хрустящей панировке

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