В 100 раз вкуснее покупного: рецепт домашнего паштета с хрустящими крутонами, который получится даже у новичков

В составе покупных паштетов всё чаще встречаются консерванты, различные виды мяса и сала, а также непроизносимые названия непонятных ингредиентов. Гораздо безопаснее приготовить такую закуску дома, там более, что это очень просто и быстро. Проверенным рецептом паштета из куриной печени с «Клопс» поделились читатели.
Ингредиенты
- куриная печень — 500 г;
- морковь — 1 шт;
- багет — 1 шт;
- репчатый лук — 1 шт;
- сливочное масло — 50 г;
- сливки 10% — 200 мл;
- соль, перец, мускатный орех, молотый кориандр, сухой чеснок — по вкусу.
Приготовление
Снять с печени все плёнки и прожилки, затем нарезать на небольшие кусочки. Овощи очистить и мелко нашинковать. Обжарить лук до золотистого цвета, добавить морковь и печень. Когда поверхность побелеет, тушить ещё 5–7 минут.
Добавить приправы, тщательно перемешать, накрыть крышкой и дать настояться 10 минут. Влить сливки, прокипятить все ингредиенты и дать массе полностью остыть. Затем измельчить блендером до однородной текстуры. Параллельно сделать из багета несколько гренок, подсушив кусочки хлеба на сухой сковороде до хрустящей корочки.
Готовый паштет выложить в контейнер и залить растопленным сливочным маслом. Оно образует плотную корку, которая не даст продукту заветриться и увеличит срок хранения. При подаче положить кусочек масла на горячую гренку, а сверху намазать толстым слоем паштета.
Ещё одна закуска, которая готовится гораздо проще, чем кажется, — сырные шарики в хрустящей панировке.