Вкус детства в деревне у бабушки: раскрываем секрет приготовления нежных ватрушек с творогом и ягодами

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Нет ничего лучше запаха свежей выпечки, напоминающей о беззаботном детстве в деревне у бабушки. Для многих самой ностальгичной булочкой остаётся ватрушка с творогом и ягодами. Именно в ней мягкое как облако дрожжевое тесто идеально сочетается со сладкой начинкой, кислинкой малины, черники и вишни. Как приготовить такую выпечку в домашних условиях, «Клопс» рассказали читатели.

Ингредиенты 

Для теста 

  1. молоко — 200 мл;
  2. свежие дрожжи — 12 г;
  3. сахар — 1 ч. л;
  4. соль — 1 щепотка;
  5. яйцо — 1 шт + 1 желток;
  6. сливочное масло — 50г;
  7. мука — 400 г. 

Для начинки 

  1. творог — 200 г; 
  2. сахар — 50 г;
  3. яичный желток — 1 шт;
  4. ванильный сахар — 1 ч. л;
  5. замороженные или свежие ягоды (малина, черника и/или вишня) — 300 г. 

Приготовление 

В тёплом молоке растворить сахар и дрожжи, разбить яйцо и ещё один желток. Посолить и влить растопленное сливочное масло. Перемешать смесь и просеять муку. Замесить густое тесто, положить в смазанную растительным маслом миску, накрыть полотенцем и оставить в тёплом месте на полтора часа. Готовый колобок разделить на 10 шариков, приплюснуть и оставить набухать 30 минут. 

Творог с желтком протереть через сито, всыпать сахар и ванилин. В каждой заготовке из теста сделать по центру глубокие ямки и заполнить их начинкой. Оставить в тёплом месте ещё на 20 минут, затем выложить сверху ягоды. 

Выпекать в заранее разогретой до 180 °С духовке около 20-25 минут. Готовые булочки посыпать сахарной пудрой. 

Для любителей булочек с корицей «Клопс» нашёл рецепт шведских канелбуллар кардамоном и глазурью. 

