Вкус детства в деревне у бабушки: раскрываем секрет приготовления нежных ватрушек с творогом и ягодами

Ингредиенты

Для теста

молоко — 200 мл; свежие дрожжи — 12 г; сахар — 1 ч. л; соль — 1 щепотка; яйцо — 1 шт + 1 желток; сливочное масло — 50г; мука — 400 г.

Для начинки

творог — 200 г; сахар — 50 г; яичный желток — 1 шт; ванильный сахар — 1 ч. л; замороженные или свежие ягоды (малина, черника и/или вишня) — 300 г.

Приготовление

В тёплом молоке растворить сахар и дрожжи, разбить яйцо и ещё один желток. Посолить и влить растопленное сливочное масло. Перемешать смесь и просеять муку. Замесить густое тесто, положить в смазанную растительным маслом миску, накрыть полотенцем и оставить в тёплом месте на полтора часа. Готовый колобок разделить на 10 шариков, приплюснуть и оставить набухать 30 минут.

Творог с желтком протереть через сито, всыпать сахар и ванилин. В каждой заготовке из теста сделать по центру глубокие ямки и заполнить их начинкой. Оставить в тёплом месте ещё на 20 минут, затем выложить сверху ягоды.

Выпекать в заранее разогретой до 180 °С духовке около 20-25 минут. Готовые булочки посыпать сахарной пудрой.