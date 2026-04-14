Вкус детства в деревне у бабушки: раскрываем секрет приготовления нежных ватрушек с творогом и ягодами

Нет ничего лучше запаха свежей выпечки, напоминающей о беззаботном детстве в деревне у бабушки. Для многих самой ностальгичной булочкой остаётся ватрушка с творогом и ягодами. Именно в ней мягкое как облако дрожжевое тесто идеально сочетается со сладкой начинкой, кислинкой малины, черники и вишни. Как приготовить такую выпечку в домашних условиях, «Клопс» рассказали читатели.
Ингредиенты
Для теста
- молоко — 200 мл;
- свежие дрожжи — 12 г;
- сахар — 1 ч. л;
- соль — 1 щепотка;
- яйцо — 1 шт + 1 желток;
- сливочное масло — 50г;
- мука — 400 г.
Для начинки
- творог — 200 г;
- сахар — 50 г;
- яичный желток — 1 шт;
- ванильный сахар — 1 ч. л;
- замороженные или свежие ягоды (малина, черника и/или вишня) — 300 г.
Приготовление
В тёплом молоке растворить сахар и дрожжи, разбить яйцо и ещё один желток. Посолить и влить растопленное сливочное масло. Перемешать смесь и просеять муку. Замесить густое тесто, положить в смазанную растительным маслом миску, накрыть полотенцем и оставить в тёплом месте на полтора часа. Готовый колобок разделить на 10 шариков, приплюснуть и оставить набухать 30 минут.
Творог с желтком протереть через сито, всыпать сахар и ванилин. В каждой заготовке из теста сделать по центру глубокие ямки и заполнить их начинкой. Оставить в тёплом месте ещё на 20 минут, затем выложить сверху ягоды.
Выпекать в заранее разогретой до 180 °С духовке около 20-25 минут. Готовые булочки посыпать сахарной пудрой.
