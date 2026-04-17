Вкуснее, чем в ресторане: кулинары рассказали, как своими руками приготовить чизкейк с солёной карамелью

Ингредиенты

печенье — 200 г; сливочное масло — 150 г; сливочный сыр — 600 г; сахар — 300 г; сливки — 300 мл; яйца — 3 шт, соль — 1 щепотка.

Приготовление

Печенье измельчить в мелкую крошку и смешать с 100 гр расплавленого сливочного масла. Распределить ровным плотным слоем на дно разъёмной формы, застеленной пергаментом. Поставить основу в холодильник на 10–15 минут.

В большой миске взбить сливочный сыр с 150 гр сахара и постепенно по одному добавить яйца. Влить начинку в форму и поставить в разогретую до 160 °С духовку на 50–60 минут. Оставить чизкейк остывать в духовке с приоткрытой дверцей.

В сотейнике с толстым дном растопить оставшийся сахар, пока он не станет золотистого цвета. Постоянно помешивая, добавить щепотку соли и влить сливки с 50 г сливочного масла.

Когда чизкейк остынет, равномерно покрыть его слоем солёной карамели. Поставить в холодильник минимум на четыре часа, а лучше на ночь.

Совет редакции

Чтобы основа получилась более хрустящей, в неё можно добавить немного дроблёных орехов. Важно, чтобы все ингредиенты для начинки были комнатной температуры, иначе масса расслоится.