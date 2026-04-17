Вкуснее, чем в ресторане: кулинары рассказали, как своими руками приготовить чизкейк с солёной карамелью

Вкуснее, чем в ресторане: кулинары рассказали, как своими руками приготовить чизкейк с солёной карамелью - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Чизкейк с солёной карамелью одинаково уместен и на праздничном столе, и за уютным домашним чаепитием, однако многие пробуют его лишь в ресторанах и кафе. Хотя на самом деле приготовить кондитерский шедевр на собственной кухне гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Главный секрет кроется в терпении: десерту нужно время, чтобы текстура стала идеально шелковистой. Этими и другими тонкостями с «Клопс» поделились читатели.  

Ингредиенты

  1. печенье — 200 г; 
  2. сливочное масло — 150 г;
  3. сливочный сыр — 600 г; 
  4. сахар — 300 г; 
  5. сливки — 300 мл; 
  6. яйца — 3 шт,
  7. соль — 1 щепотка. 

Приготовление 

Печенье измельчить в мелкую крошку и смешать с 100 гр расплавленого сливочного масла. Распределить ровным плотным слоем на дно разъёмной формы, застеленной пергаментом. Поставить основу в холодильник на 10–15 минут.  

В большой миске взбить сливочный сыр с 150 гр сахара и постепенно по одному добавить яйца. Влить начинку в форму и поставить в разогретую до 160 °С духовку на 50–60 минут. Оставить чизкейк остывать в духовке с приоткрытой дверцей. 

В сотейнике с толстым дном растопить оставшийся сахар, пока он не станет золотистого цвета. Постоянно помешивая, добавить щепотку соли и влить сливки с 50 г сливочного масла. 

Когда чизкейк остынет, равномерно покрыть его слоем солёной карамели. Поставить в холодильник минимум на четыре часа, а лучше на ночь.

Совет редакции

Чтобы основа получилась более хрустящей, в неё можно добавить немного дроблёных орехов. Важно, чтобы все ингредиенты для начинки были комнатной температуры, иначе масса расслоится. 

Для любителей классической выпечки «Клопс» узнал рецепт ленивого манника с яблоками и корицей.

Свежие новости по теме
Домашние набросились на этот десерт и смели всё за секунду: простой рецепт торта «Сникерс» без выпечки
Семья больше не представляет жизнь без этих булочек: печём сырные горшочки с нежной начинкой внутри
От этого хруста просто невозможно оторваться: готовим лёгкий весенний салат с черемшой и редиской
Солнечная выпечка, поднимающая настроение до небес: готовим дома рецептом цитрусовые печеньки с лимонным курдом
Обед, после которого он встал на колено и позвал меня замуж: как правильно запечь рыбу с тыквой и пряными травами
