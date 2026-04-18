Гости смели всё за секунду и потребовали испечь ещё: готовим дома слоёные квадратики с сыром и ветчиной

Ингредиенты

слоёное тесто — 330 г;

твёрдый сыр — 100 г;

ветчина — 100 г;

яйцо — 1 шт;

семена кунжута — 10 г.

Приготовление

Слоёное тесто предварительно разморозить, немного раскатать и нарезать на квадраты. Ветчину и сыр тоже нарезать на тонкие ломтики и положить по несколько кусков между двумя слайсами теста.

Выложить заготовки на застеленный пергаментом противень. В небольшой миске взболтать яйцо и смазать им поверхность. Сверху посыпать кунжутом.

Запекать 25–30 минут при 180 °С до золотистой корочки. Готовое блюдо подавать горячим или предварительно подогретым в микроволновке.

Совет редакции

Лучше выбирать сыр, который при нагревании хорошо плавится и тянется. Для усиления вкуса и аромата выпечки можно использовать тмин и прованские травы.