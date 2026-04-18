Гости смели всё за секунду и потребовали испечь ещё: готовим дома слоёные квадратики с сыром и ветчиной

Гости приедут с минуты на минуту, а подать на стол нечего? В такой ситуации выручат мини-слойки с ветчиной и сыром, которые готовятся на раз-два и запомнятся надолго благодаря нежной начинке, хрустящей корочке и аромату свежей выпечки. Как просто и быстро приготовить такую закуску, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- слоёное тесто — 330 г;
- твёрдый сыр — 100 г;
- ветчина — 100 г;
- яйцо — 1 шт;
- семена кунжута — 10 г.
Приготовление
Слоёное тесто предварительно разморозить, немного раскатать и нарезать на квадраты. Ветчину и сыр тоже нарезать на тонкие ломтики и положить по несколько кусков между двумя слайсами теста.
Выложить заготовки на застеленный пергаментом противень. В небольшой миске взболтать яйцо и смазать им поверхность. Сверху посыпать кунжутом.
Запекать 25–30 минут при 180 °С до золотистой корочки. Готовое блюдо подавать горячим или предварительно подогретым в микроволновке.
Совет редакции
Лучше выбирать сыр, который при нагревании хорошо плавится и тянется. Для усиления вкуса и аромата выпечки можно использовать тмин и прованские травы.
Быстро и просто порадовать толпу дрйзей и родных можно не только слоёными квадратиками с ветчиной и сыром, но и пирожками с капустой.