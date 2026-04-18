00:05

Гости смели всё за секунду и потребовали испечь ещё: готовим дома слоёные квадратики с сыром и ветчиной

  1. Лайфхаки
Автор:
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Гости приедут с минуты на минуту, а подать на стол нечего? В такой ситуации выручат мини-слойки с ветчиной и сыром, которые готовятся на раз-два и запомнятся надолго благодаря нежной начинке, хрустящей корочке и аромату свежей выпечки. Как просто и быстро приготовить такую закуску, узнал «Клопс». 

Ингредиенты

  • слоёное тесто — 330 г; 
  • твёрдый сыр — 100 г; 
  • ветчина — 100 г;
  • яйцо — 1 шт;
  • семена кунжута — 10 г. 

Приготовление

Слоёное тесто предварительно разморозить, немного раскатать и нарезать на квадраты. Ветчину и сыр тоже нарезать на тонкие ломтики и положить по несколько кусков между двумя слайсами теста. 

Выложить заготовки на застеленный пергаментом противень. В небольшой миске взболтать яйцо и смазать им поверхность. Сверху посыпать кунжутом.

Запекать 25–30 минут при 180 °С до золотистой корочки. Готовое блюдо подавать горячим или предварительно подогретым в микроволновке. 

Совет редакции 

Лучше выбирать сыр, который при нагревании хорошо плавится и тянется. Для усиления вкуса и аромата выпечки можно использовать тмин и прованские травы. 

Быстро и просто порадовать толпу дрйзей и родных можно не только слоёными квадратиками с ветчиной и сыром, но и пирожками с капустой.  

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Домашние набросились на этот десерт и смели всё за секунду: простой рецепт торта «Сникерс» без выпечки
00:23
Семья больше не представляет жизнь без этих булочек: печём сырные горшочки с нежной начинкой внутри
Вчера
23:16
От этого хруста просто невозможно оторваться: готовим лёгкий весенний салат с черемшой и редиской
Вчера
05:12
Солнечная выпечка, поднимающая настроение до небес: готовим дома рецептом цитрусовые печеньки с лимонным курдом
Вчера
00:09
Обед, после которого он встал на колено и позвал меня замуж: как правильно запечь рыбу с тыквой и пряными травами
18 апреля 2026
22:21
Все новости по теме
66 745
Кулинария рецепты