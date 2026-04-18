Обед, после которого он встал на колено и позвал меня замуж: как правильно запечь рыбу с тыквой и пряными травами

Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»

Запечённая рыба с тыквой и розмарином — это идеальный баланс нежности и вкуса. В процессе приготовления овощь обретает кремовую текстуру и пропитывается соком форели, а та перенимает аромат пряных трав. Однако это не всё — последним штрихом в идеальном обеде станет пикантный медово-горчичный соус. Как приготовить произведение кулинарного исскуства на домашней кухне, узнал «Клопс».  

Ингредиенты 

  1. форель целая — 1 кг;
  2. тыква — 400 г;
  3. соевый соус — 100 мл;
  4. мёд — 2 ст. л.;
  5. горчица — 2 ст. л.;
  6. лимонный сок — 1 ст. л.;
  7. растительное масло — 2 ст. л.;
  8. чеснок — 2 зубчика; 
  9. розмарин — 1 веточка свежего или пара щепоток сухого;
  10. соль и чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Рыбу тщательно промыть, удалить внутренности и жабры. На очищенной от чешуи коже острым ножом сделать три неглубоких косых надреза. Тыкву нарезать крупным кубиком. 

Положить всё в форму для запекания с толстым дном, полить соевым соусом и посыпать приправами. Форель сбрызнуть лимонным соком (важно, чтобы он попал и в разрезы на коже). 

Накрыть форму фольгой блестящей стороной вовнутрь и запекать 25–30 минут при 180 °С. В сотейнике смешать мёд, горчицу, масло и пропущенный через пресс чеснок. Довести до кипения, чтобы соус стал чуть гуще и ароматнее, затем остудить и полить им готовое блюдо. 

В качестве закуски перед основным блюдом на стол можно поставить самодельные маринованные яйца

