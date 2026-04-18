Обед, после которого он встал на колено и позвал меня замуж: как правильно запечь рыбу с тыквой и пряными травами

Ингредиенты

форель целая — 1 кг; тыква — 400 г; соевый соус — 100 мл; мёд — 2 ст. л.; горчица — 2 ст. л.; лимонный сок — 1 ст. л.; растительное масло — 2 ст. л.; чеснок — 2 зубчика; розмарин — 1 веточка свежего или пара щепоток сухого; соль и чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Рыбу тщательно промыть, удалить внутренности и жабры. На очищенной от чешуи коже острым ножом сделать три неглубоких косых надреза. Тыкву нарезать крупным кубиком.

Положить всё в форму для запекания с толстым дном, полить соевым соусом и посыпать приправами. Форель сбрызнуть лимонным соком (важно, чтобы он попал и в разрезы на коже).

Накрыть форму фольгой блестящей стороной вовнутрь и запекать 25–30 минут при 180 °С. В сотейнике смешать мёд, горчицу, масло и пропущенный через пресс чеснок. Довести до кипения, чтобы соус стал чуть гуще и ароматнее, затем остудить и полить им готовое блюдо.