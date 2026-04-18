Обед, после которого он встал на колено и позвал меня замуж: как правильно запечь рыбу с тыквой и пряными травами

Запечённая рыба с тыквой и розмарином — это идеальный баланс нежности и вкуса. В процессе приготовления овощь обретает кремовую текстуру и пропитывается соком форели, а та перенимает аромат пряных трав. Однако это не всё — последним штрихом в идеальном обеде станет пикантный медово-горчичный соус. Как приготовить произведение кулинарного исскуства на домашней кухне, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- форель целая — 1 кг;
- тыква — 400 г;
- соевый соус — 100 мл;
- мёд — 2 ст. л.;
- горчица — 2 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- розмарин — 1 веточка свежего или пара щепоток сухого;
- соль и чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Рыбу тщательно промыть, удалить внутренности и жабры. На очищенной от чешуи коже острым ножом сделать три неглубоких косых надреза. Тыкву нарезать крупным кубиком.
Положить всё в форму для запекания с толстым дном, полить соевым соусом и посыпать приправами. Форель сбрызнуть лимонным соком (важно, чтобы он попал и в разрезы на коже).
Накрыть форму фольгой блестящей стороной вовнутрь и запекать 25–30 минут при 180 °С. В сотейнике смешать мёд, горчицу, масло и пропущенный через пресс чеснок. Довести до кипения, чтобы соус стал чуть гуще и ароматнее, затем остудить и полить им готовое блюдо.
В качестве закуски перед основным блюдом на стол можно поставить самодельные маринованные яйца.